Actriz de El señor de los cielos denuncia entre lágrimas discriminación

Con el llanto en los ojos, la actriz peruana Verónica Montes, quien diera vida a La Condesa en El señor de los cielos, denunció discriminación hacia su trabajo, pues le prometieron tener un papel en el que pudiera desarrollarse, pero al final, la quisieron encasillar en otro, donde se le vería como una "rubia tonta".

Por medio de sus redes sociales, la también actriz de Papá a toda madre narró la desafortunada experiencia en el set de grabación.

"Pero el día de mi llamado me llevé una gran sorpresa, una no grata sorpresa. El personaje ya no me pertenecía, se lo habían asignado a otra actriz y ahora yo sería otro personaje, una rubia tonta", explicó con indignación.

Y no era para menos, pues estudió mucho el personaje, "porque quiero probarme como actriz en nuevas cosas, retarme a mí misma, pero yo para ellos sólo era una actriz que podía interpretar esa clase de personajes, encasillarme en el de rubia tonta".

Así, por dignidad, no aceptó formar parte del proyecto, ya que le pareció una falta de respeto, informó "People en español".

"Es absurdo que sigan pensando que las rubias somos tontas, que si somos morenas sólo podemos hacer un personaje de bajos recursos. Basta de estereotipos", exigió Verónica, quien tiene 1 millón de fans en Instagram.