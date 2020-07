Oficializan regreso de Fernando Alonso a la F1 con Renault

En una rueda de prensa telemática, el piloto asturiano dijo sentirse "extremadamente feliz". "Primero, por volver en 2021 a la Fórmula Uno; pero también por hacerlo con el equipo con el que tengo la mejor experiencia en el campeonato", remarcó.

OFFICIAL NEWS Fernando Alonso joins Renault DP World F1 Team Renault DP World F1 Team is pleased to confirm Fernando Alonso alongside Esteban Ocon in its driver line-up for the 2021 season. https://t.co/yjnnGHh8Yb #RSspirit @alo_oficial @OconEsteban pic.twitter.com/Qe0WfBazzN

Fernando Alonso destacó la pasión de la escudería francesa como una de las razones de su vuelta después de haber estado un tiempo "fuera de la burbuja de la Fórmula Uno". "Conozco su hambre de éxito y con las nuevas reglas, que finalmente se implementarán en 2022, creo que tendremos posibilidades. El Mundial será igualado entre los equipos", auguró.

Alonso confesó asimismo que, pese al retraso de la entrada de la nueva normativa a 2022, "merece la pena estar en la Fórmula Uno ya en 2021". "No puedo estar más feliz. Es un día importante para mí", manifestó.

“Renault is my family, my fondest memories in Formula One with my two World Championship titles, but I'm now looking ahead. It's a great source of pride and with an immense emotion I’m returning to the team [...]" - @alo_oficial #RSspirit pic.twitter.com/H9tUKpr4OI