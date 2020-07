El 'Perro Padilla', un rudo de armas tomar

Es la Comarca Lagunera una tierra fértil en cuanto a deportistas de calidad y una de las disciplinas en las que más se brilla, es en la lucha libre profesional, con gladiadores que han llegado a ser estrellas del pancracio nacional y otros más que se convierten en leyendas locales.

Tal es el caso del "Perro Padilla", un rudo que ha dejado su huella en las arenas laguneras, en base a su calidad y su agresivo estilo, lo que le convierte en uno de los consentidos de la conocedora afición local. José Luis Padilla Ruvalcaba, de 45 años de edad, es este luchador que se encamina a las dos décadas sobre el ring, sembrando el terror en sus rivales y ganándose el reconocimiento de los espectadores, quienes le brindan un aplauso o le dan su recordada maternal, ambos por igual los atesora el "Perro Padilla".

Criado en las colonias Maclovio Herrera y Martínez Adame, José Luis tenía en su destino el convertirse en gladiador, ya que coincidió desde pequeño al ser vecino de los hermanos Electro Shock y Charly Manson, quienes han brillado a nivel nacional e internacional. Desde joven emigró a Denver, Colorado, donde vivió el sueño americano y trabajó dando mantenimiento a diversas construcciones, en especial hoteles, para luego regresar a su tierra y convertirse en fotógrafo para un periódico vespertino, su asignación era la nota roja, pero en una ocasión le correspondió cubrir la fuente de deportes, enviado a una función de lucha libre, donde definitivamente se enamoró del deporte "de los costalazos".

20 AÑOS de trayectoria, está por alcanzar el "Perro Padilla" sobre los encordados.

"Conocí a varios luchadores y me di cuenta de que algunos de ellos eran mis vecinos, como el Cavernario Galindo Junior (Gerardo Marentes), que me invitó a ir entrenar en el gimnasio El Ranchero, con Stuka (Joel García), con ellos empecé, era muy duro entrenar con ellos, mucha exigencia, de los que iban a entrenar se iban muchos, pero por ejemplo, el "Brillantito", que hoy es Andrade Cien Almas, era muy dedicado y entrenaba horas aparte de las que nos ponían los maestros. Ellos fueron quienes me echaron la mano, me pusieron a entrenar y me debutaron, junto con el Dandy García, que es otro gran maestro en Gómez Palacio", rememoró.

El debut para Padilla llegó durante el mes de junio de 2005, en la arena El Ranchero, bajo el nombre de "Latino Junior", apadrinado por Marentes, quien anteriormente luchó bajo el apelativo del "Latino". Luego de un amplio recorrido en arenas locales y regionales, José Luis arribó a la Alianza Metropolitana de Lucha Libre (AMLL), donde lo bautizaron como el "Perro Padilla", según afirma, porque "quería un nombre diferente y le ha gustado a la gente".

Subir al cuadrilátero significa para el "Perro Padilla", oxígeno puro, alimento para una pasión que lo impulsa a vivir: "me da mucha satisfacción el ver la reacción de los aficionados, verlos divertirse, sacar el estrés, porque a eso van. De rudo me "mentan la madre" hasta veinte mil veces, pero mientras más te griten, significa que mejor lo hiciste. Las mentadas nadie te las quita, son tuyas y son muy valiosas", concluyó.