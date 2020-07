Descartan aplicar sanciones por omitir medidas de prevención en Torreón

Adultos, personas de la tercera edad y jóvenes por igual se pueden observar diariamente en la vía pública de la Comarca Lagunera a pesar de que la pandemia mantiene su impacto en la región. No son pocos los que evitan usar cubrebocas y procurar la llamada distancia social e incluso a veces argumentan que la enfermedad de COVID-19 no es real.

Ayer martes, autoridades municipales de Torreón indicaron que "de momento" el Subcomité Técnico de Salud en La Laguna no ve la necesidad de aplicar sanciones a las personas que persisten en salir a las calles de manera injustificada, sin utilizar cubrebocas. No obstante, la ciudad ya acumula 1,148 contagios, 198 hospitalizados y 90 fallecimientos a causa del SARS-CoV-2.

El secretario del Ayuntamiento de Torreón, Sergio Lara Galván, declaró el martes que mantienen junto con el Gobierno de Coahuila diversas acciones de vigilancia en negocios y giros sociales, pero aún no existe la intención de aplicar sanciones contra aquellos transeúntes o usuarios de comercios que mantengan el desacato respecto a la protección facial viral.

"De momento no ha habido esa situación, no se han aplicado esas medidas sancionatorias más que en los negocios o en los giros que se han reactivado. Ahí estará en su momento el estudio o el análisis, pero creemos que no es necesario en este momento llevar a cabo dichas acciones", señaló Lara respecto a la idea de aplicar medidas más estrictas en cuanto a la omisión de medidas sanitarias entre la ciudadanía.

Los datos de nuevos contagios van acompañados a los de la movilidad en la ciudad. Mientras que a inicios de mayo la movilidad en Coahuila había tenido una caída del 65 por ciento y en Durango de casi un 63 por ciento, un mes después esa disminución era menos notoria. Coahuila ya estaba en un 50 por ciento y Durango le seguía de cerca con un 48 por ciento. A pesar de los constantes llamados de las autoridades de "quedarse en casa", la tendencia ha seguido al alza.

En su último reporte sobre movilidad en tiendas y lugares de ocio (actualizado a la última semana de junio) el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna advirtió que los datos siguen con la misma dinámica de aumento de la población en las calles. En Coahuila la movilidad ya llegó al menos a 37 por ciento y Durango al menos a 39; pasan las semanas y la región se acerca más a su movilidad promedio.

El funcionario municipal también habló sobre la iniciativa que se aplica en La Laguna de Durango, en la que se colocan letreros para marcar zonas de alto riesgo de contagio. Dijo que dicha determinación deberá ser analizada en el próximo Subcomité Técnico de Salud en la región, pero mientras algo así ocurre, los datos de contagios activos y su ubicación están a disponibilidad de las autoridades del municipio, de forma que los cercos sanitarios ya se están aplicando de forma "adecuada".

"Ya se tomará la decisión dentro del Subcomité Regional de Salud, es el órgano encargado para tomar ese tipo de decisiones y es como se ha venido trabajando desde hace meses", señaló Lara.

Habrá solo un reporte

El gobernador Miguel Ángel Riquelme informó que a partir de hoy miércoles solo se emitirá un reporte diario por parte de la Secretaría de Salud respecto al comportamiento de la pandemia de COVID-19 en la entidad, el cual se publicará a las 12 del mediodía.

Riquelme indicó que esta modificación obedece a la carga de trabajo, ya que Coahuila es una de las entidades que a diario emite información para los ciudadanos respecto al número de casos positivos, personas fallecidas, pacientes dados de alta, hospitalizados y la distribución de contagios por región y municipio.

“Esta decisión es también para poder dar margen a la gente del laboratorio para que diariamente pueda trabajar, capturar y estar empatados con la plataforma del Gobierno federal, diariamente tener la información actualizada y no distraer a nuestra gente, porque además el tiempo puede ser aprovechado”, declaró.