Abrirán las albercas, pero no para todos

Todo está listo para que las tres albercas administradas por el Instituto Municipal del Deporte vuelvan a abrir sus puertas para recibir a los usuarios, estableciendo una serie de normativas que deberán seguir los deportistas, mientras que otros más simplemente deben seguir esperando.

En conferencia de prensa, el Ayuntamiento de Torreón y el IMD dieron a conocer las medidas que se tomarán para volver a recibir nadadores en el complejo cultural y deportivo La Jabonera, en Línea Verde y en Multideportivo Oriente, que se mantienen cerradas desde mediados del mes de marzo. Los nadadores laguneros recibieron con gran agrado la noticia, aunque se impusieron una serie de restricciones que mantendrán fuera del agua a un sector de usuarios que han convertido a esta actividad en su principal ejercicio.

Dentro de las normativas se establece que las albercas recibirán a usuarios de entre 12 y 59 años de edad, pero no deben pertenecer a grupos de riesgo ni presentar comorbilidades como: hipertensión, diabetes, cáncer, alguna operación reciente, estar en periodo de lactancia, embarazadas, enfermos pulmonares, crónicos e inmunodepresión. Se aceptará solamente el reingreso de intermedios, avanzados, pre-equipo y equipo, sin aceptar principiantes por la necesidad de mantener la sana distancia entre alumno y profesor.

Además, no habrá nado libre y la reapertura será únicamente para los usuarios ya inscritos en el padrón vigente, que cuenten con los pagos de mensualidad al corriente al mes de marzo del 2020, su lugar estará disponible en el mismo espacio deportivo. Los usuarios deberán portar obligatoriamente cubrebocas, traje de baño y sandalias puestas, ya que no se admitirá algún otro tipo de calzado, solamente se permitirá llevar toalla, gorra, googles, sandalias y alguna ropa ligera que se pueda quitar y poner rápido, ya que no habrá acceso a vestidores.

Esa serie de restricciones deja fuera de toda posibilidad de ejercitarse a los adultos mayores, quienes se han convertido en usuarios regulares de las albercas, para realizar ejercicios de natación y los programas de "aqua aeróbics", que no estarán disponibles en esta reapertura. "Los adultos mayores están inquietos, desean volver a tener actividad en la alberca, ha sido difícil y algunos de ellos se sienten discriminados por el tema de la edad, porque no les permiten entrar a pesar de que están sanos y deseosos de entrenar", señaló Roberto Román, secretario general de la YMCA Torreón, cuya tradicional alberca se encuentra cerrada por la pandemia.

No solamente los adultos mayores están impedidos de la natación, también niños menores de 12 años han sido relegados con los lineamientos municipales: "muchos padres de familia preguntan por la natación para los niños, pero no están ahorita autorizadas por las autoridades, eso es incluso a nivel nacional, son chavos que estaban en su proceso de aprender a nadar o mejorar sus tiempos, pero no nos queda más que esperar a que se liberen esos rangos de edades", añadió.

En ambos casos, de adultos mayores y niños, se tiene claro que la prioridad es salvaguardar la salud, aunque esperan que se añadan más protocolos municipales para poder hacer uso de las albercas, sin riesgo alguno en cuanto a la salud se refiere. Las autoridades municipales no fijaron fecha para poder dar cabida a niños y adultos mayores.