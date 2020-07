Más positivos al COVID-19 en las Grandes Ligas

El lanzador Eduardo Rodríguez y el prospecto Bobby Dalbec arrojaron positivo del nuevo coronavirus COVID-19, informó ayer el mánager de los Medias Rojas de Boston, Ron Roenicke.

El venezolano Rodríguez no se había presentado aún al campamento de prácticas, tras informar al club que algunos familiares con quienes había tenido contacto estaban enfermos. Dalbec, prospecto antesalista de 25 años de edad, se encuentra también en su casa y actualmente no presenta síntomas. Roenicke dijo que su intención era colocar a Rodríguez como abridor del juego inaugural de la temporada, antes de que surgiera el diagnóstico. "Es muy desafortunado el hecho de que tal vez no pudiéramos hace esto", comentó. "Pero tendremos que ver y esperar".

El lanzador de Valencia, Venezuela, tuvo en 2019 la mejor cifra de su vida, con 19 triunfos en 34 aperturas. Asimismo, registró su mejor efectividad, de 3.81. Chris Sale, abridor zurdo estelar de los Medias Rojas, se perderá toda la temporada debido a que sometió a la famosa operación "Tommy John", mientras que David Price emigró a los Dodgers de Los Ángeles y declinó jugar la temporada 2020, por temor a contagiarse del coronavirus COVID-19. Así, el mánager Roenicke tiene demasiados problemas por delante para conformar una sólida rotación de abridores.

Las Grandes Ligas siguen sufriendo con el tema de los contagios, ya que los Reales de Kansas City dieron a conocer dos nuevos positivos por coronavirus en su equipo. Se trata del pitcher derecho Brad Keller y el primera base Ryan O'Hearn, ambos se dijeron sorprendidos por el resultado de las pruebas que les realizaron, ya que afirmaron sentirse perfectamente y estaban listos para reportar en la pretemporada, sin embargo, fueron enviados a casa. En momentos en que las Grandes Ligas intentan salvar la temporada de 2020, el comportamiento fuera del diamante será fundamental. Los peloteros deberán cerciorarse de no ser sorprendidos por el virus, que "no los ponga out".