Incumple Municipio de Lerdo con relleno sanitario

Por incumplir con los lineamientos que marca la Norma Oficial Mexicana 085 en el funcionamiento del relleno sanitario de Lerdo, la Subsecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado podría emitir una multa al Ayuntamiento.

El titular de la dependencia estatal, Raúl Villegas Morales, informó que se realizará una visita de revisión en dicho lugar, a fin de verificar el cumplimiento de la Norma Oficial. Lo mismo se realizará en el vecino municipio de Gómez Palacio.

Villegas explicó que desde que el municipio de Lerdo rescindió el contrato con la empresa Trash que brindaba el servicio de limpieza en la ciudad, no se respetan los lineamientos de la citada norma.

"No están con la compañía que habían hecho un convenio, no están cumpliendo el manual de funciones. Trash lo estaba haciendo bien, conforme a los lineamientos pero dejaron de hacerlo, se llevaron su maquinaria, no están cumpliendo", comentó el subsecretario de Medio Ambiente en la región Laguna.

Fue en el mes de marzo que el Ayuntamiento de Lerdo rescindió el contrato con Trash tras el incumplimiento de diversos puntos de dicho contrato como plazos de arranque, unidades a operar y quejas por parte de los ciudadanos.

El servicio de recolección de basura a partir del día siguiente estuvo a cargo del Municipio como anteriormente se hacía con apoyo del personal sindicalizado, el cual fue reubicado a diferentes áreas operativas durante el funcionamiento de la empresa.

Otra de las normas oficiales que se violentan es la 083, la cual habla sobre la disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

De acuerdo con Villegas, se notificará al alcalde Homero Martínez sobre los resultados de la visita al relleno sanitario en la que se le indicará que en caso de seguir incumpliendo con la normativa, se le aplicará una sanción al Municipio.

El funcionario dijo que lo mismo sucederá en Gómez Palacio, donde también mantienen los residuos a cielo abierto.

Villegas no reveló la fecha en la que habrá de realizar el recorrido de verificación en ambos rellenos sanitarios.