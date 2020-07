Bloquean transportistas el Periférico

En el oficio antes llevado a la Dirección Regional del Transporte Público, exponen problemas con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

El día de ayer transportistas bloquearon el bulevar Ejército Mexicano y la carretera Jiménez-Chihuahua con más de 70 unidades, lo que por varias horas interrumpió el flujo vial. Los quejosos dijeron que el bloqueo se de debió a la incapacidad de las autoridades estatales de poner orden en materia de transporte público.

Arturo Villegas Fernández, representante y vocero de los camioneros materialistas de Gómez Palacio, informó que el motivo de la protesta que realizaron por espacio de cuatro horas, es porque ya se ha hecho llegar a la Dirección Regional de Transporte, a través de varios oficios, la petición para que hagan inspecciones.

Lo que solicitan los inconformes es que el Gobierno los escuche y les permitan circular, ya que argumentan que tienen alrededor de 35 años trabajando y aseguran que no habían tenido tantos problemas a raíz de un problema con la Dirigencia de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

"Acabo de tener una amenaza del señor Cobián, dirigente de la CATEM, ya escucharon ustedes porque lo puse en altavoz y me retó y me dijo que me iba a partir la madre donde me viera, ustedes lo oyeron y él siempre que ve a los medios de comunicación dice lo contrario, dice que todo está bien y que ya nos pagó y es lo contrario, entonces necesitamos que se arrime la autoridad para ver este problema", dijo Villegas.

Al respecto, el director del Transporte en la región, Armando Ramírez Barley, aseguró que como autoridades solo pueden ser mediadores en este problema interno.

Respecto a las unidades con placas que no deben circular, dijo que harían lo propio. También mencionó que en la reunión de ayer se acordó que la CATEM pagará a los transportistas lo que se les debe.

