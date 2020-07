Mariana Seoane quiere contagiar solidaridad con show virtual

Mariana Seoane celebrará el próximo 7 de agosto con un concierto virtual el trabajo que ha realizado como embajadora del movimiento "Héroes de la salud" con el que junto a personalidades como Julio Camejo llevó insumos a hospitales en esta pandemia.

En conferencia de prensa la cantante explicó que esta nueva forma de ofrecer conciertos es la realidad que enfrentan los artistas, sin embargo como agradecimiento al público cinco de sus fans podrán tener una convivencia con ella el día del concierto manteniendo medidas de sana distancia.

"Llevo mucho tiempo ayudando y haciendo cosas, no las compartía porque a veces se ve mal compartir cosas que uno hace con el corazón pero he aprendido en esta época que no, que no se trata de presumir, no es un tema de ego, es un tema de que la gente diga 'ah, caray, ella está haciendo algo padre, por qué yo no?'", señaló.

"Se trata de contagiar a la gente en estos momentos en que necesitamos tanta ayuda de todo tipo, a que se sume, que vaya a 'Casa de la amistad', conozcan y se van a dar cuenta de lo bello".

Seoane explicó que con este show se anuncia el cierre de lo que se hizo con "Héroes de la salud" y agradeció a "Casa de la amistad", dedicada a ayudar a niños con cáncer, y a los patrocinadores y donadores que apoyaron para que su ayuda llegará a 85 hospitales tanto en la Ciudad como en el interior de la República.

"Este concierto virtual con causa es para apoyar a 'Casa de la amistad', fundación en pro de los niños con cáncer", detallaron.

En el show en el que promete mucha alegría y cumbia tendrá de invitados a la Sonora Dinamita y Aarón y su grupo ilusión, con más artistas por confirmar.