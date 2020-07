La pandemia dejará a 'Falsa Identidad' sin escenas de besos y pasión

Esta semana la actriz mexicana Samadhi Zendejas esperaba poder regresar a los sets para continuar con la grabación de la segunda temporada de la teleserie "Falsa identidad". Sin embargo de último momento les avisaron que de nueva cuenta se retrasaría.

Samadhi explica que la pandemia por el COVID-19 los agarró exactamente a la mitad de grabaciones y ya son alrededor de cuatro meses en los que el futuro de la producción es incierto.

"Ha sido una prueba súper fuerte porque no hemos podido terminar ese proyecto, conseguir otras oportunidades de casting o de proyectos próximos a este porque no lo hemos terminado. La normalidad regresaba este lunes pero no, nos vuelven a cancelar", dice en entrevista.

"Ha sido algo súper fuerte porque no sabemos qué va a pasar, cuándo la vamos a acabar. Lo hemos puesto todo en pausa. Este proceso está un poco complicado".

En espera por tener la fecha definitiva para volver con todas las medidas de seguridad, Samadhi relata que ya la semana pasada fue a hacer pruebas de vestuario.

En comparación con cómo se vivía antes de la contingencia relata que hay muy poca gente, además les han hecho pruebas para verificar que todo el equipo que va a grabar esté sano.

Entre las medidas que tenían contempladas para su regreso a la nueva normalidad estaba que a los llamados iban a llegar con un chofer con quien no tendrían contacto, se desinfectarían antes de entrar y en temas de vestuario ellos tendrían que ponérselo sin ayuda.

"Estoy un poco preocupada por la situación porque no sabemos cuándo esto va a volver a la normalidad y cuánto tiempo la gente nos va a esperar todavía con esas ganas de ver una segunda temporada", señala.

En cuanto a los guiones adelanta que No habrá escenas de besos ni de pasión.

"Es un reto súper importante para ti porque dices 'mi personaje todo el tiempo estaba echando pasion con muchos personajes y ahora qué va a pasar, cómo lo voy a contar'", relata.

"Los capítulos ya nos están llegando corregidos con todas esas medidas que vamos a tener que tomar".

Actualmente el trabajo de Samadhi se puede ver en plataformas como Netflix donde está disponible la serie "Mariposa de Barrio" donde interpretó a Jenni Rivera.