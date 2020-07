Subcomité de Salud no ve necesario sancionar en Torreón por cubrebocas

Autoridades municipales de Torreón indicaron que "por el momento" el Subcomité Técnico de Salud no ve la necesidad de aplicar sanciones a las personas que persisten en salir a la vía pública de forma injustificada y sin usar cubrebocas.

A pesar de que la ciudad ya acumula mil 139 contagios, 198 hospitalizados y 89 fallecimientos a causa del SARS-CoV-2 (datos hasta las 12:00 horas de este martes), el secretario del Ayuntamiento de Torreón, Sergio Lara, declaró este martes que mantienen junto con el Gobierno de Coahuila diversas acciones de vigilancia en negocios y giros sociales, pero aún no existe la intención de aplicar sanciones contra aquellos transeúntes o usuarios de comercios que mantengan el desacato respecto a la protección facial viral.

"De momento no ha habido esa situación, no se han aplicado esa medidas 'sancionatorias' más que en los negocios o en los giros que se han reactivado, pero pues ahí estará en su momento el estudio o el análisis, pero creemos que no es necesario en este momento llevar a cabo dichas acciones".

El funcionario municipal también habló sobre la iniciativa que se aplica en la Laguna de Durango, en la que se colocan letreros para marcar zonas de alto riesgo de contagio, dijo que dicha determinación deberá ser analizada en el próximo Subcomité Técnico de Salud en la región, pero mientras algo así ocurre, los datos de contagios activos y su ubicación están a disponibilidad de las autoridades del municipio, de forma que los cercos sanitarios ya se están aplicando de forma "adecuada".