Esta fue la reacción de Hugo González cuando le dijeron 'manos guangas' en conferencia

En su primer ciclo con Rayados, Hugo González dejó un amargo sabor entre los aficionados, pese a que logro un titulo de Copa MX. Ahora a su vuelta, tras la marcha de Marcelo Barovero, el portero mexicano sabe que tiene mucho por trabajar para borrar esas impresiones.

Durante una conferencia virtual, Hugo fue cuestionado sobre los apodos que su propia afición le ha impuesto en redes sociales, como “el manos guangas”. Al respecto, el cancerbero respondió:

“Lo del apodo, me da risa la verdad, no me engancho, no veo todo lo que dicen, me da risa, pero cómo tomo el reto, pues con lo mejor que traigo, la experiencia de dos años buenos (en Necaxa). Allá me tocó que salía Marcelo, se va del Necaxa siendo de los mejores de la Liga, llego y me toca ganar un título (Supercopa MX). Si sintiera que no estoy listo para este reto no hubiera venido”.

Sobre el recibimiento de la afición del Monterrey, en las calles, el arquero resaltó un contraste. “La reacción de la gente es distinta, he recibido muestras de apoyo, pero es raro, porque se expresan de una manera en redes sociales y cuando te los encuentras es totalmente distinto”.

Hugo González vistió por primera vez de rayado en 2017, procedente del América. En el Necaxa defendió el arco de 2018 hasta mediados de este año, pero en calidad de préstamo, razón por la que retornó a la Sultana del Norte.