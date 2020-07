A Angélica María y su hija les da asco el menudo

Muchísimos laguneros aman el menudo, pero hay dos actrices a las que definitivamente no hay que ofrecerles este platillo.

El pasado fin de semana, Angélica Vale y Angélica María, hicieron una transmisión en el canal de Youtube de quien fuera protagonista de la telenovela La fea más bella (Remake de Yo soy Betty, la fea).

Durante la charla, las artista revelaron los alimentos que les dan “asco” y y las dos dieron a conocer que les desagrada comer menudo.

“Yo soy muy tragona, muy comelona, pero lo que no puedo comer de plano son el estómago de los animales. En mi país, el menudo está hecho con la pancita, eso no puedo, no puedo”, dijo la intérprete de A dónde va nuestro amor mientras La Vale le hacía cara de asco.

El periodista y youtuber, Alejandro Zúñiga criticó a madre e hija ya que el año pasado participaron un campaña que promocionó el menudo en Estados Unidos.

La campaña fue parte de la exitosa marca Juanita’s Food, y los videos se volvieron virales en California.

“Fue una campaña muy fuerte en todo EUA con una de las marcas más importantes. Esta marca las contrató para no solo hacer comerciales sino estar en eventos donde llevaban cacerolas llenas de menudo para la gente y en los comerciales ellas se ven cocinando menudo. ¿Cuántos famosos han anunciado cosas que les den asco?”, sentenció Zúñiga.