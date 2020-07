Así fue el pleito entre Alfredo Adame y Laura Bozzo en programa

Semanas atrás Alfredo Adame y Laura Bozzo dieron de qué hablar tras circular en redes sociales un video donde se ve al actor abandonar de manera abrupta la grabación del nuevo programa Laura sin censura, vociferando contra su titular, sin conocerse las causas exactas de su pelea.

¿Pero qué fue lo que realmente sucedió entre las polémicas figuras de la TV?, la respuesta parece finalmente haber visto la luz luego de que circulara una nueva grabación del acalorado enfrentamiento.

Aunque Adame ya había revelado el motivo por cual dejó el programa de Laura Bozzo para Unicable, Televisa, luego de que asegurara que la presentadora peruana lo atacó, para después salir del foro ante la sorpresa de la productora del show, Magda Rodríguez, quien lo persiguió para tratar de hablar con él; ahora la emisión de Laura sin Censura dio a conocer lo que ocurrió en aquella filmación.

En dicho clip se ve al actor acudir al show como invitado junto al doctor Ángel del Villar y la modelo Carmen Campuzano para hablar del bullying que sufren en redes sociales.

Sin embargo, los problemas comenzaron desde que Bozzo los presentó, pues aseguró que si bien a ella la han atacado en Internet no es algo que le importe y la indicó que para muestra estaba junto al histrión, “una de las personas que más me ha atacado, insultado, denigrado y pedido que me saquen de México, mi querido Alfredo Adame”, señaló la presentadora.

Segundos después de sus declaraciones, Laura le preguntó a Alfredo el porqué de sus ataques contra ella, por lo que Adame recordó que hace un par de años atrás, cuando fue candidato a la alcaldía de Tlalpan, Bozzo dijo que le daba asco.

A lo que Laura le respondió que no se refería a él, sino a los actores en general que buscan algún puesto público.

“Tú recuerda que las palabras son como una bala, una vez que salen del cañón no tienen regreso”, señaló Adame, quien se sintió aludido por las palabras de Laura.

Entonces Bozzo le comentó que para ser político hay que aceptar las críticas y el actor reviró: “La crítica sana y constructiva y productiva sí la acepto, lo que no acepto es la crítica, destructiva, ignorante”.

El asunto subió de intensidad cuando Adame aseguró que Laura virtió una opinión ignorante y ella le contestó alegando que ha atacado a todas las mujeres, recordando los conflictos que tuvo con su exesposa y madre de sus tres hijos.

“¿Que yo soy misógino? yo a las damas las trato como damas, a las demás como se merecen”.

Laura se molestó aún más, pero Adame no se detuvo. “Yo voy a pedir que te corran del país y voy a pedir también que te vayas por lo menos unos años a Santa Martha Acatitla. Eres ignorante porque viertes opiniones en las que no tienes la razón”.

Bozzo le preguntó si sabía que ella es mexicana, pero Adame continuó: “A mí me das asco tú porque tu imagen es de verdad asquerosa, tú me das asco a mí”.

Laura le pidió que se fuera del programa si es que le daba asco y Adame accedió de inmediato diciendo “me retiro de tu programa porque me das asco”.

Una vez que Adame se retiró, Bozzo se quedó tranquila con sus otros dos invitados.

En otro clip de Unicable se vio el detrás de cámaras y cómo entre groserías Adame se quitó el micrófono y fue perseguido por Magda Rodríguez para que hablaran. Finalmente no volvió a la emisión.