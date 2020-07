Sentir la joyería artesanal

Un rayo de luz vespertina ilumina el departamento de las artesanas María Teresa Torres y Catalina Minor. En un edificio de la colonia Ampliación Los Ángeles, las laguneras hacen memoria y recuerdan sus inicios en el mundo de las artesanías.

En el caso de María Teresa, su encuentro se dio desde muy pequeña, porque no quería trabajar para nadie. Dedicar su tiempo monetario hacia terceras personas, era algo no incluido en su proyecto de vida.

Una experiencia hace ocho años, en un taller de joyería artesanal, a cargo de Gonzalo Hinojosa, le permitió vislumbrar su destino. María Teresa menciona que, más allá de la técnica, el secreto está en inyectarle amor a sus artesanías.

"Me encantó la joyería artesanal porque te da la libertad. Me encontré ahí, dije: 'De aquí soy'".

Los inicios de María Teresa se moldean en la técnica de filigrana. Cree firmemente que todo se encuentra en la práctica y fue poco a poco que logró conseguir material y herramientas; es dueña de su propio horario.

"Lo que me gusta de la artesanía es que soy una persona que tiene serios problemas con tener reglas y horarios. Entonces, eso me encanta porque me da la libertad de que, si amanezco un día con ganas de primero ponerme a leer en vez de levantarme y dar el plazo a crear algo, primero debes despejar la mente y ver cómo fluye el día. Lo identifico mucho con el jazz, porque es mucho de improviso".

Por su parte, Catalina Minor tiene una experiencia de más de 25 años en este oficio. Comenzó realizando diseños de collares para sí misma, hasta que un día se dio cuenta de que podía venderlos. En su génesis como artesana se perciben collares de semillas, bambú y jacarandas, materiales accesibles y abundantes en la zona.

Catalina es autodidacta, sus diseños son moldeados a partir de su propia iniciativa. Menciona que la artesanía es un flujo constante en su ser, una inspiración que le permite ver cómo todas las culturas están conectadas.

"Esa es la inspiración que no te termina de llenar. Me gusta lo que hago y me gusta vivir de esto, lo disfruto mucho. Creo que eso es lo más importante: cuando uno hace las cosas le funcionan".

La amistad entre estas dos artesanas se fraguó hace aproximadamente siete años, mientras ambas vendían sus productos en la avenida Morelos. Su principal mercado siempre estuvo en la calle, pero las circunstancias actuales les han motivado para comercializar sus diseños por medio de las redes sociales. Las laguneras no imaginan sus vidas sin la artesanía.

Entre sus diseños se pueden encontrar anillos con piedras naturales, aretes, collares, dijes, amuletos, etcétera. Se les puede contactar vía Facebook en las páginas Eclectik y Katy Minor, o a través de Instragram en las cuentas @eclectik_joyeriart y @katyminor_joyeria.

