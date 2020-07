Las palabras tienen palabra

El tema de las buenas y las malas traducciones da pie para muchos comentarios ya que es un mal que nosotros los hispanohablantes sufrimos con demasiada frecuencia y lo peor es que, a veces ni nos damos cuenta.

Para dar algunos ejemplos de ello, me remontaré a los años sesenta, cuando nos llegó aquel dramón hecho película: ¿Quién teme a Virginia Woolf?, para casi todos los hispanohablantes nos "pasó de noche" el juego de palabras que daba pie a un título tan extravagante como ése que fue el que le puso el autor Edward Albee.

Para poder entender la idea de Albee, necesitábamos saber que Virginia Woolf era una famosa escritora de novelas fuertes, que el apellido Woolf se parece mucho a la palabra wolf que en inglés quiere decir "lobo" y que en Los Tres Cochinitos de Walt Disney, los protagonistas, cada vez que creen haber burlado al lobo que se los quiere comer, se ponen a cantar: "¿Quién teme al lobo feroz?", una cancioncita que en inglés dice literalmente "¿Quién le teme al lobo grande y malo?"

El hecho es que Albee, para darle mayor fuerza a su novela, hizo un contraste usando un juego de palabras en el que revuelve el nombre de la escritora y la cancioncita porcino infantil y en lugar de "¿Quién teme al feroz wolf?" le puso: ¿Quién teme a Virginia Woolf? lo cual, ya explicado así, tiene más sentido.

Ya que agarramos la corriente de las novelas y las malas traducciones, veamos el título de otra que, aunque sí tiene sentido como frase en sí, el título en español da una idea muy diferente porque hay una palabra con la que se está jugando, como en el caso que le comenté, de wolf y Woolf.

Me refiero a La importancia de llamarse Ernesto, una novela de Oscar Wilde que con ese nombre parece ser una comedia de ésas de enredos conyugales más o menos jocosos, pero no, el asunto es muy diferente.

El nombre original de la novela en inglés es: The importance of being Earnest y ahí también hay por lo menos dos cosas importantes qué observar: una que el nombre no es Ernest como se diría Ernesto en inglés, sino earnest que quiere decir serio, firme o severo. La otra cosa es que la traducción literal del título sería "La importancia de ser Earnest" y como earnest y Ernest en inglés se pronuncian igual, ahí Wilde está haciendo también un juego de palabras porque está diciendo dos cosas al mismo tiempo: "La importancia de llevar el nombre de Earnest" y "La importancia de ser serio, de ser firme o severo".

Ese juego de palabras es muy importante para la trama de la obra porque en la época victoriana en que se desarrolla, se destacaba mucho la importancia de tener firmes los principios religiosos que eran muy estrictos y Wilde, entre líneas, se burlaba de ellos… de los principios.

ME PREGUNTA: Jesús Campos: El verbo "checar" no existe en el Diccionario, ¿o sí?

LE RESPONDO: En recientes ediciones del Diccionario de la Real Academia Española ya aparece el verbo checar como chequear y éste como revisar o examinar.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Supuestamente, dijo Napoleón Bonaparte: "Las batallas con las mujeres son las únicas que se ganan huyendo".