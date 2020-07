Dispersan 15 reuniones durante el fin de semana en La Laguna

La Coordinación Operativa de Control de Padrones de la Secretaría de Finanzas de Coahuila informó que persisten las aglomeraciones de la población mediante fiestas, reuniones sociales y actividades no autorizadas.

Durante el pasado fin de semana, la oficina estatal acudió a dispersar personas en unos 15 puntos de la región, principalmente celebraciones en las que se consumía alcohol y no se observaron las medidas básicas para evitar el contagio del COVID-19.

Al respecto, el titular de Control de Padrones, Luis Morales Cortés, señaló que las colonias que mayores reportes de desacato sanitario presentaron fueron Monte Real, Ciudad Nazas, Los Profesionistas, Rincón Los Nogales y Mayrán, entre otras.

Para lograr que la población regresara a sus domicilios, se contó con el apoyo de elementos de la Policía Civil Coahuila y de la Policía de Torreón, pues en algunos casos los asistentes se encontraban alcoholizados y alegaban su falta de creencia en la pandemia o sus efectos a la salud.

"Fiestas infantiles con brincolín, reuniones sociales con música de banda en la calle o en quintas 'particulares'...En los eventos se contó con apoyo de la Policía de Torreón y la Policía del Estado.

Se conmina a la ciudadanía a evitar festejos o eventos sociales, donde no se guarda la distancia social y no hay suministro de gel, y no se condiciona el uso del cubrebocas, disposiciones dictadas por la Secretaría de Salud", indicó Luis Morales.

Otros reportes se atendieron en quintas de Torreón, en los que se ubicaron a decenas de ciudadanos aglomerados, sin las medidas de sanidad elementales y consumiendo bebidas alcohólicas, incluso con presencia de menores de edad, Aante ello se procedió a las clausuras correspondientes.

Eventos

Insisten laguneros en reunirse pese al impacto de la pandemia. * El fin de semana pasado se dispersaron unos 15 eventos en diversos puntos de La Laguna. *En todos los casos no se utilizaban las medidas sanitarias elementales. *Se canceló además un juego de futbol en el ejido Albia, debido a que los deportes de contacto no están autorizados aún. *Mantuvieron las clausuras en quintas, al estar aún prohibida la operación de esos espacios.