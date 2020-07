La contingencia sanitaria por el COVID-19 agravó el problema en la primaria Emiliano Zapata de la colonia Francisco Villa Sur, al ser blanco de los ladrones en repetidas ocasiones. En la más reciente lograron llevarse equipo y material didáctico, pero sobre todo causaron daños que se cuantifican en más de 50 mil pesos.

"No tengo nada, no me robes", es un mensaje que uno de los maestros dejó pegado en uno de los salones a fin de frenar los daños al no contar con objetos de valor.

Del 2018 a la fecha se han presentado ante la autoridad por lo menos cuatro denuncias por robo, las cuales no han dado frutos pues no se ha logrado la captura de los responsables.

Ayer, madres de familia preocupadas por las condiciones en las que se encuentra el plantel, se plantaron a las afueras de la presidencia municipal de Ciudad Jardín de forma pacífica para dar a conocer la problemática y solicitar apoyo de las autoridades.

Salones abiertos y con todo el interior desordenado, rejas de protección violadas, sistema eléctrico dañado por el robo de cable de cobre, daños en las tuberías de agua potable y un penetrante olor a orines, es parte de panorama que ofrece la escuela.

El director, José María Aguirre, reconoció que las condiciones no son aptas para el regreso de los 130 alumnos que alberga ante una posible reactivación educativa.

"Ahorita no están en condiciones. Tenemos que organizarnos, vamos a ver cómo resolvemos este problema porque es delicado", dijo Aguirre.

"Ya tienen todas las puertas de los salones abiertas, vidrios quebrados, se metieron por los ductos. Es una escuela en el olvido, está muy dañado, estamos pidiendo apoyo tanto del Gobierno municipal, como estatal, si es posible federal, sobre todo de la Secretaría de Educación Pública, porque nuestros hijos tienen muchas necesidades", comentó Verónica, una de las madres inconformes.

Esta escuela no ha sido la única que ha sido blanco de los llamados "amantes de lo ajeno", también los propios vecinos y comerciantes cercanos. "Hasta los peatones han sido víctimas", dijo una de las vecinas.

Recientemente, según las inconformes, una vendedora de comida también fue víctima de los ladrones.

Las madres de familia dijeron que se trata de una misma banda de ladrones, quienes operan tanto esa colonia como en las más cercanas.

A las autoridades de seguridad piden mayor atención para frenar la ola de delincuencia que se ha desatado en el sector.

El problema no es privativo de la colonia Francisco Villa Sur, sino también de Las Brisas, Emiliano Zapata y Francisco Villa Norte.

Cabe mencionar que la Dirección de Seguridad Pública Municipal se encuentra cercana a este sector habitacional de Lerdo.

Daños

Saldo tras los robos en el plantel educativo. * Lograron llevarse un cañón. * Los cables eléctricos fueron arrancados para llevarse el cobre. * Las puertas de todos los salones fueron violentadas para poder ingresar. * Las rejas de protección también fueron violentadas. * En la barda perimetral hicieron un boquete para facilitar el ingreso. * En el 2018 se presentó una denuncia por robo; en el 2019 fueron dos; y en lo que va del año han sido al menos dos eventos denunciados por la directiva del plantel.