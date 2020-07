Retomarán filtros de revisión en el Mercado Alianza de Torreón

Tras darse a conocer seis contagios del SARS-CoV-2 entre trabajadores del Mercado Alianza de Torreón, el titular de la Unión de Locatarios del lugar, Pedro Pastillas, informó que en el transcurso de la semana podrían regresar los filtros de revisión y regulación de clientes en los accesos del espacio.

El comerciante señaló que se trata de una medida que responde a la necesidad de mejorar el control de las acciones sanitarias entre los visitantes, quienes en muchas ocasiones se resisten a utilizar el cubrebocas, acuden acompañados de familiares y no toman en cuenta la distancia social.

Pasillas dijo que desde el inicio de la pandemia han tenido el "apoyo total" del alcalde Jorge Zermeño, quien personalmente ha repartido cubrebocas entre los trabajadores y asistentes del lugar, por lo que en el regreso de los filtros de revisión esperan tener nuevamente el apoyo del Gobierno municipal.

"Me consta que el alcalde Zermeño ha venido muchas veces a ver que todos nosotros como locatarios estemos cumpliendo. Anda con su gente repartiendo cubrebocas, les pide a todos ponérselo y guardar distancia, pero la gente no entiende, desgraciadamente estamos viendo que es necesario ya poner los filtros en las entradas...Sí esperamos que nos ayude el Municipio, nos han ayudado mucho y nos vamos a estar coordinando con ellos para que esto no traiga más gente contagiada", expuso el comerciante.

Además lanzó un llamado a los clientes para que eviten acudir al Mercado Alianza con adultos mayores o niños pequeños, y que en todo momento utilicen su cubrebocas y eviten el contacto social en la medida de lo posible.

En un recorrido realizado durante el lunes por El Siglo de Torreón, se confirmó que aunque existen letreros que se han colocado en los accesos al mercado respecto al tema sanitario, persisten los ciudadanos que entran sin cubrebocas y acompañados de niños en brazos o adultos mayores.

La semana pasada también se informó sobre la situación sanitaria relacionada al COVID-19 en el Mercado de Abastos de Torreón. Ahí la Unión de Locatarios también confirmó que había al menos siete contagios entre trabajadores y administradores de bodegas.

En ese lugar también las autoridades han realizado diversas acciones de sanitización, entrega de cubrebocas, revisiones de condiciones físicas y protocolos.

En otros sitios como la llamada Plaza Abastos de la avenida Juárez no se habían reportado, hasta el lunes, contagios del virus entre personal o proveedores del lugar.

Mercados

