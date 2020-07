Insisten Laguneros en reunirse y exponerse al COVID

La Coordinación Operativa de Control de Padrones de la Secretaría de Finanzas de Coahuila informó que persisten las aglomeraciones de la población mediante fiestas, reuniones sociales y actividades no autorizadas.

Fue durante el pasado fin de semana que la oficina estatal acudió a dispersar personas en unos 15 puntos de la región, principalmente celebraciones en las que se consumía alcohol y no se observaron las medidas básicas para evitar el contagio del COVID-19.

Al respecto, el titular de Control de Padrones, Luis Morales, señaló que las colonias que mayores reportes de desacato sanitario presentaron fueron Monte Real, Ciudad Nazas, Los Profesionistas, Rincón Los Nogales y Mayrán, entre otras. Para lograr que la población regresara a sus domicilios se contó con el apoyo de elementos de la Policía Civil Coahuila y de la Policía de Torreón, pues en algunos casos los asistentes se encontraban alcoholizados y alegaban su falta de creencia en la pandemia o sus efectos a la salud.

"Fiestas infantiles con brincolín, reuniones sociales con música de banda en la calle o en quintas "particulares"... Se conmina a la ciudadanía a evitar festejos o eventos sociales, donde no se guarda la distancia social y no hay suministro de gel, y no se condiciona el uso del cubre bocas, disposiciones dictadas por la Secretaría de Salud", indicó Luis Morales Cortez, titular de Control de Padrones.

Pandemia

La Comarca Lagunera ya suma mil 153 contagios del COVID-19, unas 234 personas han fallecido ya a causa de ese virus, esto según cifras de la Secretaría de Salud de Coahuila.

15 PUNTOS

Fueron los que visitó la autoridad estatal para dispersar reuniones irregulares en la región