No quieren revisión

"Los 11 regidores que estamos en contra del alcalde Horacio Piña, solicitamos una auditoría sobre los malos manejos, porque hay muchas irregularidades, pero el tesorero municipal se amparó porque sabe que vienen cosas fuertes", declaró Gonzalo Barrios Esparza, noveno regidor.

Indicó que interpusieron una denuncia en contra del alcalde y varios funcionarios por los malos manejos detectados en la Comisión de Hacienda y la Fiscalía General Anticorrupción, solicitó información al Ayuntamiento, pero el tesorero municipal, Gerardo Marentes Zamarripa y el secretario del Ayuntamiento, Francisco Salvador Vega De León, decidieron ampararse.

El regidor cuestiona la actitud, tanto del tesorero como del secretario del Ayuntamiento, pues si no hay nada qué ocultar, dice, "¿para qué se amparan. Qué esconden?".

"Ellos saben que se vienen cosas fuertes y temen ir a la cárcel por los malos manejos que han hecho, incluso también el director de Ingresos, pues tendrán que rendir cuentas ante la justicia, porque es dinero del pueblo, no de la Presidencia Municipal", dice el regidor Barrios Esparza.

Asegura que, "esto ya no la para nada. Ya no hallan la puerta, pero tendrán que declarar ante la justicia y si no deben nada, pues no les va pasar nada, pero si han hecho malos manejos, como nosotros creemos, tendrán que pagar", remata el edil.

Aclarar

Aunque se amparen esos funcionarios, dice el regidor, tendrán que aclarar todo ante las autoridades competentes, pues considera que el amparo promovido no va a proceder.

