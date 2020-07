Odin Dupeyron llevará 'Veintidós Veintidós' al streaming

Para Odin Dupeyron el trabajar de manera virtual es algo extraño, sobre todo para él que todos sus shows dependen mucho de la respuesta del público, "es como adivinar lo que pasa en otro cuarto, en otra ciudad u otro país, sin que tengas nada actuar por intuición a eso que está pasando, es confiar, es ir a ciegas, es navegar sin brújula; porque el teatro es un baile entre el público y el actor".

Pero aun así ha decidido llevar su obra "Veintidós Veintidós" hasta el público vía plataformas digitales, porque considera que es importante hacerle llevadera la vida a la gente que no puede salir de sus casas por el confinamiento.

"Creo que además en estos tiempos va muy bien esta obra por eso decidí comenzar con ella, porque habla de lo poco que controlamos en esta vida y cómo nuestras decisiones diseñan en gran parte el resultado de nuestro presente.

"El reto más importante de hacerlo de manera digital es que no tenemos nada, estamos sin ningún recurso, eso que como actor te protege de alguna manera, estamos vulnerables; el resto es que sea simplemente nuestra actuación la que jale y que lleve al público a la emoción".

Odin explicó que se trata de una lectura dramatizada de "Veintidós Veintidós", no es la obra grabada; porque considera que de esta manera el texto tiene más fuerza y es un reto para los actores, además que pueden hacerlo de manera controlada y a tres cámaras.

"La lectura dramatizada es algo que se hace desde hace muchos años, cuando las compañías no podían ir de pueblo en pueblo con toda la escenografía, entonces viajaban en pequeños grupos con diferentes obras en atril, no me lo estoy sacando de la manga, es la forma más pura de disfrutar un texto, sin vestuario, sin escenografía, sin juego de luces, sin nada, solo los actores y su interpretación; es la mejor forma de llevar al espectador a la profundidad de los textos".

La función virtual de "Veintidós Veintidós" se llevará a cabo el 10 de julio a las 21:00 horas tiempo de México, porque se podrá ver en todo el mundo y se podrán adquirir los accesos a través de Eticket. Para Odin esta es una gran oportunidad para la gente que no ha podido ver en vivo su trabajo, porque no ha ido a dar funciones a su región, o no hay teatros donde viven, entre otras razones.

"Aunque le guste a la gente la obra en línea y la disfrute, va a decir 'quiero verla en vivo'".

Pese al título Veintidós Veintidós, desde el confinamiento, no quiere decir que la puesta en escena sufrió cambios en el contenido, el artista explicó que se llama así porque es como se está haciendo, en el encierro de la cuarentena, pero el texto no ha cambiado.

La historia aborda cómo una mujer durante una crisis de su vida decide suicidarse, pero cuando está a punto de hacerlo aparece un hombre que la conforta con esta decisión, realizando un viaje por su vida donde descubre las decisiones que ha tomado y la han llevado a este punto.

Anteriormente había realizado ya una charla llamada "Que el recogimiento no nos recoja" y aseguró que le fue muy bien, pero era una conferencia y asegura que es muy distinto a lo que hará con Veintidós Veintidós. No sabe si habrá una temporada de manera virtual, pero sí planea repetir esta presentación cuando tenga la oportunidad.

Odin confiesa que está pasando por un bache creativo, desde antes de la pandemia, por lo que está teniendo complicaciones para escribir sus dos siguientes libros porque la inspiración no llega. Pero sí logró darles forma a los dos primeros capítulos de una serie que ya tiene tiempo preparando, pero espera poder hablar pronto de ello. También realizó una miniserie llamada "A vivir bajo el microscopio", son 12 capítulos donde disecciona las razones que lo movieron a crear este monólogo, y que planea sacar al mercado próximamente.

Pese a que tardarán en abrir los teatros Dupeyron está confiado en que no morirá, porque ya ha sobrevivido al cine y la televisión, y en este momento sólo se está adaptando para que funcione lo mejor posible. El también conferencista considera que esta modalidad llegó para quedarse, pero para esos lugares donde llevar el teatro puede ser complicado, además cree que se abrió un nuevo nicho de trabajo que puede llevar a la comunidad artística a descubrir nuevas cosas para hacer.

"Yo empecé hacer mi trabajo no porque fuera un sangrón sino porque nadie quería hacerlo, entonces me lancé hacer mi libro, a producir mi obra de teatro; entonces esta es una nueva forma que la gente podrá hacer películas o series de manera independiente.

"Nunca hice esto ni por la fama, la gloria o el dinero, que no los rechazo, yo los escribí porque tenía cosas que decir a la gente; pero sí me llena de mucho orgullo que la gente puede ser tocada, pueda vibrar y sentir y plantear su vida de otra manera a partir de mis obras de teatro".