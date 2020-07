Hugo González buscará ir a Quatar 2022 en su segunda etapa con Rayados

Hugo González no deja que las burlas y críticas en las redes sociales se lo coman. El portero del Monterrey está seguro de que, en su segunda etapa con los regiomontanos, convencerá al seleccionador Gerardo Martino, para mantenerse en el barco rumbo al Mundial de Qatar 2022.

"Definitivamente, es un gran reto que me va a ayudar a dar ese paso [a Selección], el club demanda esa exigencia, hay bastantes jugadores de selección, es esa mi idea principal, el hacer las cosas bien", destacó González en videoconferencia. "Mantengo las puertas abiertas a Selección, [Monterrey] es el paso correcto para llegar al Mundial de la mejor manera y quedar en la lista definitiva".

Sobre la competencia interna y por el parámetro que dejó Marcelo Barovero, situación que vivió al tomar la portería de los Rayos, Hugo señaló que "la diferencia ahora, pero en cualquier equipo, es la exigencia de títulos, para mí es parecido, él se fue siendo del Necaxa como un gran arquero, las expectativas son las mismas y tratas de seguir por esa línea".

Y por el arquero suplente Luis Cárdenas, dijo que "la competencia interna siempre es buena, sana, en un equipo como Monterrey la exigencia es al máximo. Me voy a mantener en esa línea, trabajar al máximo, demostrar en entrenamientos, pero la decisión del que juega es del cuerpo técnico. Me preparé desde antes por si se daba la opción de volver, vengo bastante preparado por los dos años en Necaxa, vengo ilusionado".

Finalmente, el examericanista respondió a las críticas de la afición, que le reprocha su accionar en momentos importantes.

"He escuchado esos comentarios de que no estoy para los partidos importantes, en mi carrera he demostrado que he estado en varias finales, he ganado más de las que he perdido, no me preocupa, vengo bastante bien en lo mental, me gustaría que la gente pueda entrar al estadio y recibir su apoyo, que se vean las ganas con las que vengo a demostrar".