¿Qué hacer para tener una mayor posibilidad de conseguir empleo?

Debido a la pandemia que atravesamos muchas personas han perdido sus empleos y la economía no se encuentra en el mejor momento.

Aunque los países de todo el mundo hayan presentado una baja en sus vacantes y una alta en desempleos,se espera que cuando la economía comience a reactivarse se creen más oportunidades laborales.

Comienza a prepararse desde hoy reforzando o aprendiendo respecto a los siguientes temas:

Crea una red de contactos

Si tienes tiempo libre es importante que comiences a crear una red de contactos que te permitirá tener al alcance a personas que generen oportunidades, o bien que te puedan aportar (por ejemplo, si normalmente eres freelance).

Habla con gente de la industria que te interesa, sin olvidarte de todas tus posibilidades: amigos, familiares, conocidos que estén al frente de una empresa, que busquen asociarse con alguien más para volver a echar a andar su negocio, etc.

Astrid de Montessus, consultora y cazatalentos de Floriane de Saint Pierre & Associés, opina que además, es el tiempo para adquirir nuevas habilidades por medio de cursos en línea que puedan darte oportunidad de explotar más tus habilidades y capitalizar con un seguimiento en redes.

Afina tu presencia digital

Búscate en Google, ten acceso a todo lo que el buscador arroja con tu nombre y analiza cada entrada que esté a tu alcance. Debes hacer una autoevaluación y preguntarte si lo que ves te permitirá ser un buen candidato para trabajar en el área que te interesa.

Si la respuesta es no, es hora de hacer limpieza. Cambia tus redes a privadas, procura no hacer publicaciones comprometedoras y cierra todo lo que no necesites. Esto podría ser la diferencia entre conseguir el trabajo que tanto anhelabas o perderlo por información pública, incluso si es de tu pasado.

Piensa en los detalles de tu futuro próximo

Si bien, todos cumplen una función dentro de una empresa, se pronostica que esto podría estar cambiando y los empleados tendrán una mayor carga laboral. Kerin Borland, directora del Centro de carreras de la Universidad de Michigan, destaca que los candidatos deberán presentarse mucho más creativos, con ideas innovadoras y quizá hacer más de la cuenta, por ejemplo, tener dos trabajos de medio tiempo en lugar de uno de tiempo completo para poder equilibrar sus finanzas.

Debes pensar también en que muchos de los empleos que se estarán generando tendrán el potencial de ofrecer mejores condiciones en un futuro y quizá tengan el potencial para abrirte puertas.

Plantéate la seguridad de tu empleo

Muchos jóvenes (en su mayoría) quienes trabajan como freelance estuvieron sin actividad durante el tiempo de cuarentena. Por ello debes plantearte qué tan importante es para ti la seguridad del empleo, es decir, realizar todo por tu cuenta o estar dentro de una empresa.

No estamos diciendo que una opción sea mejor que la otra, lo cierto es que cada uno cuenta con características que se acomodan a cada personalidad, por ejemplo, trabajar desde casa te hará estar más seguro y correrás menos riesgos sin desplazarte, además del ahorro en transporte. Estar en una oficina puede darte cierta seguridad y estabilidad que algunos requieren para sentirse a salvo.