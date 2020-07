Revelan foto de Kevin Spacey y Ghislaine Maxwell en trono de la reina Isabel II

Luego de que la semana pasada fuera arrestada la hija de Robert Maxwell, The Daily Telegraph publicó una foto de la acusada por estar implicada en el caso Epstein junto al protagonista de House of Cards sentados en el trono de la reina Isabel II.

De acuerdo al medio, dicha imagen fue tomada en 2002 durante un recorrido privado en el Palacio de Buckingham, organizada por el hijo de la monarca, el príncipe Andrés, para el presidente de los EUA, Bill Clinton.

Just when you thought things couldn’t get any stranger.



This is a picture of Ghislaine Maxwell and Kevin Spacey sitting on a throne in Buckingham Palace 'as guests of Prince Andrew'https://t.co/rBlbhkXGOr pic.twitter.com/ve96e3TP3i