Retoman eucaristías en Gómez Palacio

Doña Cuquita Montoya se aproxima con entusiasmo al portón de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Tiene ya tres meses que sus hijos no la dejan salir. "Por lo del coronavirus, no quieren que salga. Mi nieta me pone la misa en el 'Face' pero no es igual", platica la mujer de 65 años de edad.

Para ella, ha sido muy difícil no acudir cada domingo a misa desde que inició la pandemia. "Me enteré que iba a haber misa y me les escapé. Ahora no puede uno salir casi a ninguna parte y yo no le fallaba los domingos, mis hijos ya están grandes, soy pensionada y mejor me vine. Total, traigo mi cubrebocas y que sea lo que Dios quiera", dice Cuquita. Esta vez la dinámica fue diferente. Desde que entró, dos mujeres voluntarias de la Diócesis se aproximaron para tomar la temperatura con un termómetro digital y proporcionar gel antibacterial. Metros adelante tuvo que pisar el tapete sanitizante. "A la hora de la misa no pudimos darnos la paz del Señor ni tampoco tomarnos de la mano al decir el Padre Nuestro… La hostia que se la pongan a uno en la mano pues es algo nuevo, no estamos acostumbrados", dice don Pedro Falcón, otro feligrés que apenas alcanzó a llegar a la misa. Este pasado domingo en la Iglesia de Guadalupe se cumplió con la sana distancia en las bancas y fue indispensable el uso de cubrebocas para poder ingresar. Antes del inicio de la primera celebración se realizaron labores para sanitizar el recinto. También se realizó la bendición del óleo para administrar sacramentos de manos del Monseñor Jorge Estrada Solórzano. En cada una de las eucaristías, los sacerdotes pidieron a los feligreses una oración por quienes no pueden por diversos motivos estar en la misa de forma presencial. Como se informó con oportunidad, ayer 5 de julio se reanudaron misas tanto en la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Gómez Palacio, como en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Lerdo. No todas reanudaron las actividades, pues la Iglesia de San José abre hasta el próximo 12 de julio. Desde temprano los feligreses acudieron a las iglesias personalmente para preguntar por los horarios, mismos que se han estado anunciando a través de diferentes medios incluyendo redes sociales. Algunos llegaron muy temprano o muy tarde pero aún así decidieron quedarse. PROTOCOLOS Los voluntarios en los ingresos siguen todos los protocolos de prevención del COVID-19 para aplicarlos a los asistentes. Arrancaron con un aforo de máximo el 30 por ciento de asistentes. En la catedral de Guadalupe las misas son los domingos a las 08:00, 10:00 12:00, 13:45; 18:00 y 20:00 horas. Se cuenta con el apoyo de 12 laicos quienes toman la temperatura, vigilando que las personas pasen por el tapete sanitizante y les aplican gel antibacterial. Es indispensable el uso de cubrebocas. Se utiliza una banca donde solamente se pueden sentar dos personas, pero deben estar en las orillas cada una. Además hay una banca vacía y otra ocupada, con la finalidad de respetar la sana distancia. No estará permitido dar el tradicional saludo de la paz, pero se hará una reverencia a distancia. Para los que acuden a comulgar, la hostia se deposita en las manos de la persona para que a su vez la lleve a su boca. También en la fila para comulgar se ofrece gel antibacterial. El sacerdote también lo usa. En la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en Lerdo, los domingos a partir de este 5 de julio se realizaron tres misas: 08:00 de la mañana, 12:00 del mediodía y 7:00 de la tarde. Se pide llegar 15 minutos antes de la celebración de la misa, tomar sana distancia y uso de cubrebocas. No llevar niños ni tocar imágenes. 30 POR CIENTO de aforo se permite al interior de la Iglesia. El acceso estaba bien controlado.