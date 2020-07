Sacerdotes dan positivo a COVID-19

El obispo de Torreón, Luis Martín Barraza Beltrán, confirmó al menos cinco casos del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) entre los sacerdotes de la Diócesis, que son asintomáticos y que, según informó, se encuentran aislados en sus domicilios.

Aclaró que los contagios se registraron antes de que las iglesias retomaran sus actividades parroquiales como parte de la "nueva normalidad". "Este fin de semana recibí reportes como de 5 o 6 sacerdotes aquí en la Diócesis contagiados", señaló.

Monseñor les dijo que no celebraran misas, que no hicieran presencia pública y que aunque no desconfía de las autoridades de Salud, los invitó a realizarse una segunda prueba diagnóstica de COVID-19 en un laboratorio particular.

"Es válido. No es por desconfiar del personal de salud público, pero puede ser que para tranquilizarse, hacerse un estudio particular, pues adelante. A lo mejor no, ya ve cómo hay incertidumbre de si son exactas, no son exactas, entonces eso", expresó.

Barraza Beltrán indicó que él ya se hizo la prueba diagnóstica del COVID-19, pero que salió negativo y también informó que se envió una lista del personal de la Diócesis a la Secretaría de Salud con el propósito de que se les realice la toma de muestra para la detección del virus.

Al término de la misa dominical celebrada al mediodía de ayer domingo, el obispo reiteró que como parte de la reapertura de algunos giros en La Laguna, las iglesias están atendiendo las recomendaciones de salud para evitar la propagación y el contagio del virus.

Comentó que a la Diócesis le da "mucha alegría" haber retomado las celebraciones religiosas después de poco más de tres meses de haberlas suspendido con motivo de la pandemia por el coronavirus.

"Nos da mucha alegría poder retomar aunque sea paulatinamente la celebración con asamblea porque pues aunque la fe se puede cultivar por medios digitales como lo estamos haciendo y oraciones en casa, pues nuestra oración, nuestra fe, está hecha del encuentro, tanto para celebrar la fe, para aprenderla, como para servir, para el encuentro de los hermanos", mencionó.

Monseñor aseguró que la reapertura de las iglesias se ha hecho de forma responsable, pues "queremos más que estorbar en todas las precauciones que están tomando las autoridades o la sociedad, pues ser ejemplo de cómo tenemos que seguir adelante, en medio de esta situación que no tiene fin. Quizá más el problema ha sido en mucha gente que no ha hecho caso, no ha atendido el llamado a todas estas maneras preventivas".

Barraza Beltrán dijo que serán las autoridades de Salud quienes irán marcando la pauta para continuar con las actividades propias de la iglesia católica.

Desde el pasado miércoles 1 de julio y bajo un estricto protocolo sanitario, los templos de Torreón comenzaron a recibir a los feligreses.

Es obligatorio el uso del cubrebocas, se han desinfectado los pisos y superficies de alto contacto como reclinatorios, bancas, micrófono y objetos de uso litúrgico.

Además, se estableció un filtro de supervisión con termómetro a distancia para restringir el acceso a personas con temperatura arriba de 37.5 grados o con síntomas catarrales y se instalaron en los accesos tapetes sanitizantes.

Se limitó la asistencia procurando que se mantenga la sana distancia de 1.5 metros y se entrega gel antibacterial al ingresar al lugar, antes de la comunión y al abandonar los recintos.

Precaución en las iglesias

Protocolos para poder celebrar la Santa Misa. *Fomentar la no asistencia de personas que están dentro de los grupos de riesgo, como adultos mayores, niños y niñas y aquellos que padezcan alguna enfermedad. *Evitar cualquier interacción física entre los feligreses en el saludo de paz y no pasar la canasta para la ofrenda, ofrecerla al final de la misa. *Los confesionarios deben tener mamparas acrílicas para protección del sacerdote y el feligrés y el servicio litúrgico se debe reducir al mínimo.