Seguiremos peleando, dice Javier Aguirre

El entrenador del Leganés, Javier Aguirre, afirmó después de la victoria 1-0 contra el Espanyol en el RCDE Stadium que su equipo seguirá peleando por la permanencia "hasta el último suspiro".

El mexicano se mostró satisfecho por la implicación de sus futbolistas en este partido: "Hay lucha, hay esfuerzo y hay premio. Hoy hemos sido todo lo serios y afortunados que se puede ser".

Respecto al planteamiento defensivo en este encuentro, Aguirre defendió su apuesta: "No queríamos regalar al Espanyol. Fue un partido de mucho trabajo, feo para el espectador, pero fuimos efectivos. Tiramos dos y metimos una ocasión. Así es el bendito fútbol".

Cuestionado por el estado físico de Óscar Rodríguez, su principal baza ofensiva, el técnico repitió que ya no jugará más esta temporada a causa de un problema en un cuádriceps.

"Desde esa contractura ya no le he vuelto a ver en el terreno de juego. Alguien habló con él y ya no está. Ya no contamos con él hasta que acabe la temporada. El que no está, no está y que le vaya bien", comentó sobre el futbolista cedido por el Real Madrid y pretendido por varios clubes.

El Leganés llegó a 28 puntos en el penúltimo lugar y está a 7 unidades del Eibar (lugar 17) con 12 puntos por disputar.