Cantantes que vivieron vidas trágicas

A lo largo de la historia musical, ha surgido cantantes que han tenido un éxito sin precedentes, sin embargo, en sus vidas personales sufrieron bastante.

Problemas de autoestima, lidiar con la fama y desacuerdos con parejas sentimentales y familiares han llevado a distintas intérpretes a refugiarse en las adicciones lo que significó su encuentro con la muerte. Otras, en cambio, sí han logrado reponerse.

A muchas fans estremeció con su voz. Los puso a bailar con I Wanna Dance With Somebody y los enamoró con I Will Always Love You.

Aunque sonreía en cada presentación que daba, en su interior algo no estaba bien.

El 11 de febrero de 2012, Whitney Houston fue encontrada sin vida en la bañera de una habitación de un hotel de Los Ángeles.

La autopsia reveló que había consumido cocaína, marihuana, xanax, flexeril y benadryl.

Con una tendencia autodestructiva, lidió la cantante Amy Winehouse, fallecida el 23 de julio de 2011. La intérprete de éxito como Rehab dejó de existir a los 27 años a causa de una gran ingesta de alcohol.

El examen forense concluyó que los órganos vitales de Amy estaban bien, pero todo el licor que consumió pudo haber detenido su respiración ocasionándole un coma. Las pruebas toxicológicas no hallaron en su cuerpo sustancias ilegales cuando murió.

De acuerdo con sitios especializados, Amy Winehouse sufría depresión y bulimia. También se ha mencionado con insistecia que la prensa, su padre, su ex novio o la industria pudieron haber sido los detonantes para que ella se refugiara en el alcohol, al no encontrar otra manera de afrontarlos.

Al igual que Amy, Janis Joplin falleció a los 27 años. El 4 de octubre faltó a una sesión de grabación, motivo por el que su manager acudió buscarla a un hotel de Los Ángeles y la halló sin vida.

Ella se inyectó una heroína de pureza superior al 70 por ciento.

El rechazo, la soledad y la incomprensión marcaron la vida de Janis.

El exceso de peso y el acné, le generaron crueles motes en su adolescencia, pero lo más fuerte que le ocurrió fue cuando una fraternidad de su secundaria la nombró la más fea de su generación. Al baile de graduación nadie la quiso invitar.

Considerada una de las primeras estrellas femeninas del rock, Janis se esforzó siempre por enorgullecer a su padre. Según el documental Janis: Little Blue Girl (2015), la reina del blues le enviaba cartas a su familia en las que contaba sus experiencias y logros como artista.

Otra historia lamentable es la de la cantante Billie Holliday.

Tras una vida en la que el alcohol y la heroína eran su refugio, la "Diosa del jazz" se fue de este mundo a causa de cirrosis hepática en un hospital, donde estaba bajo custodia por posesión de heroína.

Al igual que muchas de sus melodías, la vida de Holliday fue controversial. Se casó con el trompetista Jimmy Monroe el 25 de agosto de 1941, pero le era infiel con el trompetista Joe Guy. Años después, la cantante contrajo nupcias con Louis Mckay, un "justiciero" de la mafia

Billie Holiday declaró abiertamente su bisexualidad, por lo que surgieron los rumores de su aventura con la actriz Tallulah Bankhead, quien desmintió el supuesto romance.

Judee Sill, autora del tema The Kiss, tuvo una vida tormenta en la las drogas la acompañaron hasta el último día en el que estuvo en este planeta, el 23 de noviembre de 1979. Su deceso ocurrió por una sobredosis de cocaína y codeína.

Los padres de Judee fueron alcohólicos. El primer amor de la artista fue un vendedor de LSD que falleció.

Antes de morir, Sill tuvo accidentes automovilísticos y paso en diversas ocasiones por la cárcel ya que robaba para pagar sus estupefacientes.

Brenda Fassie, estrella sudafricana del afropop, cayó en coma el 26 de abril de 2004 por una sobredosis de cocaína. Dos semanas después pereció en el nosocomio tras recibir la visita de Nelson Mandela.

Aunque Cher disfruta de una buena vida profesional y personal, en el pasado, lidió con una gran cantidad de problemas.

Su infancia fue complicada ya que su madre era muy inestable y debido a conflictos económicos terminó enviándola a un orfanato. En el amor tampoco ha corrido con suerte.

Con todo y sus triunfos profesionales, el éxito de Judy Garland se empañó por sus problemas psicológicos, adicciones y disturbios financieros. Estuvo casada con el director de cine Vincente Minnelli, con el que tuvo una hija, la también actriz y cantante Liza Minnelli.