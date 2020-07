Tendrán que pagar los malos manejos: regidor de Matamoros

"Los 11 regidores que estamos en contra del alcalde, Horacio Piña, solicitamos una auditoría sobre los malos manejos, debido a que hay muchas irregularidades, pero el tesorero municipal se amparó porque sabe que vienen cosas fuertes", declaró Gonzalo Barrios Esparza, noveno regidor.

Indicó que hace unas semanas interpusieron una denuncia en contra del alcalde y varios funcionarios por los supuestos malos manejos detectados en la Comisión de Hacienda.

Ante lo anterior, la Fiscalía General Anticorrupción solicitó información al Ayuntamiento sobre distintos puntos relacionados con la denuncia, pero el tesorero municipal, Gerardo Marentes Zamarripa y el secretario del Ayuntamiento, Francisco Salvador Vega De León, decidieron tramitar un amparo para no responder.

El regidor cuestionó la actitud, tanto del tesorero como del secretario del Ayuntamiento, pues si no hay nada qué ocultar, dijo, "¿para qué se amparan. Qué esconden?".

"Ellos saben que se vienen cosas fuertes y temen ir a la cárcel por los malos manejos que han hecho, incluso, también el director de Ingresos, pues tendrán que rendir cuentas ante la justicia porque es dinero del pueblo, no de la presidencia municipal", dijo el regidor Barrios Esparza.

Aseguró el edil que, "esto ya no lo para nada. Ya no hallan la puerta, pero tendrán que declarar ante la justicia y si no deben nada, pues no les va pasar nada, pero si han hecho malos manejos, como nosotros creemos, tendrán que pagar. Ya las cosas son diferentes".

"Esto va hasta donde tope y si hay irregularidades, que se castigue a quien resulte responsable. ¿Dónde está todo lo que ha ingresado por los permisos para la venta de cerveza?, porque no hay registro en la Tesorería de esos ingresos, y estamos hablando de unos 100 mil pesos mensuales", expresó el edil.

Aunque se amparen esos funcionarios, dijo el regidor, tendrán que explicar y aclarar todo ante las autoridades competentes, pues considera que el amparo promovido no va proceder, ya que solo se está pidiendo información, "por lo pronto, pues luego vendrá lo más difícil y quizás del bote nadie los va a salvar".

Añadió que el secretario del Ayuntamiento les pidió a los regidores hacer las paces y dialogar para llegar a un acuerdo, "pero ya dijimos que esta va ir hasta donde tope", reiteró Barrios Esparza.

Desde hace varios meses se iniciaron los desencuentros entre algunos regidores, incluyendo dos de Morena, contra el alcalde Horacio Piña y varios funcionarios, donde ha habido acusaciones mutuas por presuntas irregularidades.