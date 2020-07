Confirman cinco casos de COVID-19 en Diócesis de Torreón

El obispo de Torreón, Luis Martín Barraza Beltrán confirmó este domingo que se detectaron al menos cinco casos del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) entre los sacerdotes de la Diócesis, que son asintomáticos y que se encuentran aislados en sus domicilios. Aclaró que los contagios se registraron antes de que las iglesias retomaran sus actividades parroquiales como parte de la “nueva normalidad”.

“Este fin de semana recibí reportes como de 5 o 6 sacerdotes aquí en la Diócesis contagiados”, señaló.

Monseñor les dijo que no celebraran misas, que no hicieran presencia pública y que aunque no desconfía de las autoridades de salud los invitó a realizarse una segunda prueba diagnóstica de COVID-19 en un laboratorio particular. “Es válido no es por desconfiar del personal de salud público pero puede ser que para tranquilizarse, hacerse un estudio particular, pues adelante. A lo mejor no, ya ve cómo hay incertidumbre de si son exactas, no son exactas, entonces eso”, dijo.

Barraza Beltrán indicó que él ya se hizo la prueba diagnóstica del COVID-19 pero que salió negativo.

Al término de la misa dominical celebrada al mediodía de este domingo, el obispo recordó que como parte de la reapertura de algunos giros en La Laguna, las iglesias están atendiendo las recomendaciones de salud de manera estricta para evitar la propagación y el contagio del virus.