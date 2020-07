'Tengo alma mexicana', expresa el actor Julián Arango

Cuando era un niño escuchaba a José Alfredo Jiménez o Lucha Villa y si prendía el televisor lo hacía para ver a “Chespirito”.

Defitinitivamente, México lo ha acompañado desde siempre.

El actor colombiano, Julián Arango, siente una gran empatía por esta nación y es que muchos artistas mexicanos marcaron su vida y lo inspiraron a volverse un histrión.

Julián es conocido a nivel mundial por su personaje de “Hugo Lombardi”, pero no es su único trabajo, su trayectoria es extensa. Además de TV ha realizado cine y teatro.

Desde Bogotá, Arango ofreció una entrevista vía Zoom en la que habló de todo y manifestó su alegría de que Yo soy Betty, la fea haya vuelto a la TV abierta gracias a Azteca 7 y de que el melodrama esté en lo más visto en la República Mexicana en Netflix.

=>¿Cómo estás?

Bien, qué buena noticia que de México lo llamen a saludarlo y preguntarle cómo anda. Quiero mucho a los mexicanos.

=>¿Cómo has pasado la contingencia?

Estoy en mi casa, acá en Bogotá. La estoy pasando bien. Creo que uno no saca nada quejándose, es mejor estar activos todo el tiempo. He estado creando, diseñando nuevos formatos y haciendo colaboraciones con amigos.

=>¿Te han llegado ataques de ansiedad, impotencia o tristeza?

Sí. A uno le hace el teatro, la gente, los nervios que hay antes de salir a un escenario. Estoy seguro que el día que vuelva a pararme en un escenario lo voy a valorar muchísimo.

=>En México, la telenovela está pasando por Azteca 7 con muy buenos resultados, ¿Cómo te sientes de saber que a 20 años de haberse hecho sigue siendo un éxito?

No lo puedo creer. Es de esas cosas que uno tiene para contarles a sus nietos, que uno se pueda llevar de esta vida. El hecho de haber hecho algo que haya traspasado fronteras y que haya gustado a tanta gente es algo digo de enorgullecerse.

=>En el melodrama se decían muchos comentarios que en la actualidad se considerarían clasistas, sexistas y racistas, definitivamente hoy en día no podría hacerse como se realizó, ¿No es así?

En la actualidad si sale una telenovela con todo ese bullying no sería aceptada. Betty es aceptada porque es la vieja, es la clásica y es la única que se da el lujo de ser clasista, sexista y racista. En la actualidad hay que hablar con pinzas como si uno fuera un cirujano porque sino todas las asociaciones del mundo que están pendientes de lo que uno hace y dice te linchan, todo el mundo se ofende; me encanta estar en Yo soy Betty, la fea y ser el ‘carrillento’ mayor sin que me señalen.

=>¿Por qué le das las gracias a “Hugo Lombardi”?

Porque me permitió divertirme una gran cantidad de veces. Fue un personaje muy libre que tuvo mucha improvisación. Les cuento que tuvimos un problema en esa novela y fue que cuando “Betty” se dejó sobornar en la trama, el público le mandaba cartas a Fernando Gaitán (Escritor de la historia) pidiéndole que “Betty” no podía ser sobornada, entonces le tocó cambiar los libretos y volver a escribir por lo que Fernando me decía, ‘Julián regálame improvisaciones’. “‘Hugo’ me dio la posibilidad de improvisar con buenos resultados. Me daba mucha risa decir todas esas frases o palabras como ‘Moscorrofio’, ‘flu, flu, voló’, ‘Mostrete de octava’. Los memes y sticks que hay me encantan. Le debo mucho a Yo soy Betty, la fea”.

=>¿Qué tal fue reencontrarse con el elenco gracias a la adaptación teatral de la telenovela que se estrenó en 2018 en el CAFAM de Bogotá?

La experiencia fue increíble, además de presentarnos en Bogotá estuvimos en otras partes de Centroamérica. Parecíamos “rock stars”, la gente nos abordaba, nos pedía fotos, lloraba de emoción por vernos.

“Reencontrarnos todos ha sido maravilloso. Nos divertimos mucho haciendo este montaje y nos permitió darnos cuenta cómo la historia no pasa de moda. Muchas personas llegaban de otros países a ver la obra en donde estuviéramos”.

=>Ecomoda, la segunda parte de Yo soy Betty, la fea no funcionó, ¿Por qué?

Creo que no funcionó porque se perdió la mística. Cuando nosotros empezamos lo hicimos de manera ingenua, ninguno era exitoso. Todos éramos nuevos en el medio. Nos llegó esta fama y este boom y se perdió lo bonito que tenía Betty. No entendíamos lo que había pasado y cuando fuimos realistas y nos dimos cuenta de lo famosos que éramos, creo que con Ecomoda era más de ‘qué puedo sacar de acá’, que de ‘cómo puedo disfrutarlo’.

=>¿Te gustó la versión más reciente, Betty en Nueva York?

No me agradó. Admiro los actores que la hicieron. Es difícil que yo pueda decir que sí me agradó porque Yo soy Betty, la fea no es bonita, la serie misma no es una fotografía bonita, de eso no se trata. Betty tenía una cosa de la miseria humana que nadie ha sabido retratar o igualar.

No estoy diciendo que Betty en Nueva York sea mala, está bien hecha, pero no tiene miseria; es decir, se ve bonita y Betty no se puede ver bonita, nosotros la hacíamos con dos paneles en un estudio y no teníamos movimientos de cámara ni gran maquillaje. Hicimos todo de manera básica y eso, creo, ayudó a la historia.

=>¿En algún momento de tu vida te llegó a molestar que la gente comúnmente te ubicara como “Hugo Lombardi”?

Tengo la gran ventaja que hice un personaje de El cartel de los sapos, “Guadaña” y después de Betty realicé El inútil, una telenovela que también fue exitosa. Nunca me llegué a encasillar en “Hugo” y qué bueno que no ocurrió porque no me hubiera gustado.

=>¿Las retransmisiones de Yo soy Betty, la fea crees que ayudan a quitar la imagen de Colombia que le han dado las narcoseries?

Eso de las narcoseries, luchar contra eso, es difícil, pero sí ayuda a limpiar un poco la imagen de Colombia. Creo que esta telenovela ha servido para que la gente vea que los colombianos tenemos buen sentido del humor.

=>¿Cómo te has sentido de trabajar en Narcos México, tu más reciente proyecto?

Hago el personaje de “Orlando”. Es lo más cercano que he estado en una súper producción. Me consintieron mucho. Ha sido increíble la experiencia. Me trataron muy bien, pero eso sí, me exigían bastante.

=>¿Qué significa México para ti?

Lo primero que pienso de México tiene que ver con humor; tiene que ver con Cantinflas, Roberto Gómez Bolaños, Capulina, Viruta, Tin Tán. A nosotros, los colombianos, nos educó Chespirito, esa era nuestra escuela. Yo los veía actuar y estaba embelesado viéndolos. Tengo un alma mexicana muy grande.

Con el tiempo, que pude viajar a México, conocí su cultura, su comida, su fútbol y en general todo me encanta.

=>México y Colombia tienen una hermandad, ¿No es así?

Claro, los colombianos somos muymexicanos. Tenemos también mariachis y justamente no la están pasando nada bien por esta crisis que estamos viviendo, entonces andan tocando en las calles pidiendo dinero a la gente.

=>¿Has llevado serenatas con mariachi?

Pero claro que lo he hecho. De chiquito, en casa, escuchábamos mucho a José Alfredo Jiménez, Cucho Sánchez, Vicente Fernández y Lucha Villa.

=>La contingencia sanitaria detuvo algún proyecto tuyo?

Sí, una serie que tenía de Disney, parece que la haremos antes de que finalice el año.

=>Con esta crisis que atraviesa el mundo, ¿Están recibiendo regalías de las retransmisiones de Yo Soy Betty, la fea?

Nada, es muy duro. Después de tantos años de transmitirse nosotros hemos recibido muy poco y es culpa nuestra también porque no tenemos un sindicato unido y fuerte.

=>¿Qué mensaje le das a los laguneros?

No bajen la guardia, cuídense mucho. Esto tendrá que pasar, la vida vale mucho y se nos puede ir en un momento de descuido, así que…¡A cuidarse!