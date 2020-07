Ubican seis contagios en Mercado Alianza

Fueron detectados seis contagios del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) entre personal del Mercado Alianza de Torreón. Así lo informó el presidente de la Unión de Locatarios del Mercado Alianza, Pedro Pasillas, quien indicó que se trata de empleados de diversos puestos y que en algunos casos manifestaron síntomas y en otros no, por lo que de inmediato se activó un protocolo en el que se les envió a resguardo domiciliario mientras evolucionan y se dan por finalizados los contagios.

El comerciante informó a El Siglo de Torreón que en el caso de los trabajadores contagiados, se verificó que en todo momento utilizaron sus cubrebocas, gel antibacterial y la llamada distancia social, por lo que descartó que se trate de una situación que haya puesto en riesgo a los clientes que acuden a hacer sus comprar regularmente.

"Gente que se ha enfermado, gente que tiene su local y por ellos, por conciencia y por salud cierran su local y se van los 15 días, se recuperan y pues tienen necesidad de trabajar, seguramente van a regresar…Nos hemos dado cuenta que entre nosotros hay mucha conciencia y no vienen cuando se enferman. Aquí te voy a ser sincero, aquí nos damos cuenta porque somos locatarios que estamos al día y pues estamos todos siempre platicando de la situación", expuso Pasillas.

Agregó que la "gran mayoría" de los trabajadores de los casi 400 comercios del Mercado Alianza tienen ya adaptadas todas las medidas y protocolos sanitarios contra el COVID-19, incluso reconoció que se han tenido apoyos diversos de parte del Municipio de Torreón, mismo que ordenó una reestructuración de los pasillos para evitar las aglomeraciones de personas.

Sin embargo lamentó que los protocolos no se puedan ejecutar de forma adecuada por la actitud de los propios ciudadanos, quienes en muchas ocasiones se resisten a respetar las medidas básicas de prevención.

"Al principio, los dos primeros meses de la pandemia estuvimos haciendo filtros de revisión en las entradas del mercado, tan es así que salíamos de pleito con la gente porque en sí muchos no venían a comprar, unos querían cruzar para ir más al poniente y se enojaban cuando se les pedía el cubrebocas, otros (clientes) muy irresponsables sí vienen y te dicen que no creen, andan hasta presumiendo que no se ponen el cubrebocas, traen a los niños… pues sí, pero vete para allá, aquí ya nos contagiamos, muy seguro por culpa de los que siguen con esa actitud, nosotros estamos trabajando, no andamos jugando", declaró.

Apenas la semana pasada la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos de Torreón también confirmó contagios del COVID-19 entre empleados y propietarios de negocios, la cifra de siete personas es muy similar a la que se reportó de parte del Mercado Alianza con seis casos.

Será en el transcurso de la semana cuando se registren nuevas acciones de sanitización de espacios y revisión de protocolos entre comerciantes, así lo adelantó el propio Pasillas, quien reiteró el llamado a los clientes y proveedores para respetar las recomendaciones sanitarias.

Nuevos casos

