En unión nupcial

Lic. Ambar Erandi Mancisidor Villegas y Dr. Arturo Becerril Berrón unieron sus vidas en matrimonio el pasado 29 de febrero de 2020 en la parroquia de Los Ángeles, en punto de las 19:00 horas; en donde el padre Rubén Montalvo Arámbula dirigió la ceremonia nupcial.

Son hijos de los Sres. Ing. Orlando Mancisidor Varela (f) y CP. Gloria Villegas de Mancisidor; Dr. Agustín Arturo Becerril Pazarán y Dra. Angélica Leonor Berrón Ruiz; acompañándolos además estuvieron presentes sus padrinos: de arras, Patricia Salazar Berrón; de anillos, Dr. José Arturo Becerril Alba y Dra. María del Refugio Becerril Pazarán; de lazo, Lic. Gloria Mancisidor Villegas y Lic. Loysick Mancisidor Villegas.

La novia lució radiante portando un hermoso vestido Mori Lee, fino encaje de Brujas, bordado en perlas y cristal; un bello tocado con cristales de swarovski y un delicado ramo de flores naturales.

Se llevó a cabo ese mismo día en punto de las 21:00 horas en el Peñasco de La Española, donde Alberto Félix Gómez participó como juez de la ceremonia y como testigos estuvieron presentes: del novio, Lic. Patricia Salazar Berrón y Arq. Andrés Becerril Pazarán; de la novia, Lic. Hatziri Mancisidor Villegas y CP. Gloria Villegas de Mancisidor.

Posteriormente amigos y familiares de la feliz pareja se dieron cita en el salón Andalucía de La Española, luciendo una decoración por demás elegante; algunos de sus invitados llegaron procedentes de la ciudad de México, Fam. Requena, Fam. Becerril, Fam. Berrón; de la ciudad de Monterrey, Fam. Villegas Barraza; de Durango, Fam. Villegas Galindo, Fam. Requena Fournier, Fam. Villegas; y de Monclova, Dr. Carlos Araiza.

El grupo Tres Tiempo amenizó con su variado repertorio musical mientras llegaba el momento más esperado de la noche; los recién casados bailaron su primer vals como marido y mujer, el tema: All of me.

El exquisito menú que pudieron degustar los asistentes al banquete nupcial: entrada, crema de elote asado; plato fuerte, rollo de ave con centro de espinaca y cebolla en crema a la pimienta blanca; postre, frito de pay de limón y pastel de fresa de tres leches.

Ambar y Arturo tuvieron su viaje de luna de miel a las paradisiacas playas de Cancún, Quintana Roo.