Cantante Duffy pide que quiten película

EFE

- La cantante británica Duffy ha criticado la película de la plataforma digital Netflix 365 Days (365 días) porque, en su opinión, aborda como un "entretenimiento erótico" los "secuestros" y el "tráfico sexual".

Duffy, de 36 años, que en 2008 triunfó con el tema Mercy, ha escrito una carta al director ejecutivo de Netflix, Reed Hastings, en la que le pide que utilice su influencia de una forma "más responsable", según recoge el tabloide británico "Daily Mail".

Hace pocos meses, la artista reveló que en el pasado fue "violada, secuestrada y drogada" durante cuatro semanas.

"Animo a los millones de personas que han disfrutado la película a ser conscientes de la realidad de los secuestros y el tráfico, del uso de la fuerza y la explotación, de una experiencia que es completamente opuesta a la glamurosa fantasía que se refleja" en la cinta, ha escrito la cantante.

Duffy urge al responsable de Netflix a que utilice los recursos de su compañía para producir contenido que explique esa realidad.

En abril, la artista hizo público como alguien la drogó en un restaurante y la secuestró durante cuatro semanas.

"Me llevaron a un país extranjero. No recuerdo subir al avión pero de pronto me encontré en la parte trasera de un vehículo", rememoró.

La mujer describió que un hombre la violó en un hotel y después la llevó a su propia casa, donde la tuvo retenida: "Sabía que mi vida estaba en peligro inmediato, confesó querer matarme", explicó.

Duffy pasó su infancia en Gales y tras la separación de sus padres se marchó con su madre y hermanas a Pembrokeshire, al sur del país. Cuando cumplió 15 años regresó a Nefyn, donde comenzó a cantar en bandas locales. Su lengua materna es galés y aprendió el inglés como segunda lengua.

En el año 2003 da el gran salto al público local cuando se presentó a Wawffactor, versión galesa alternativa de Pop Idol emitido en S4C, donde queda en segundo lugar.

Posteriormente se marchó a Inglaterra y continuó sus estudios en varios Colegios mayores. Cuando se marchó a la Universidad de Chester comenzó a acudir y cantar en un club local de Jazz y Blues. Allí grabó tres EP y colaboró con otros grupos como Mint Royale, desarrollando su carrera musical, y un año después comenzaría a trabajar con artistas ingleses.

En 2007 firmó un contrato con la discográfica A&M Records con la que grabó varios temas del que sería su posterior disco, Rockferry. El disco tuvo buena aceptación entre la crítica y ella comenzó a aparecer actuando en varios programas del segundo canal de televisión de la BBC, siendo descrita como una de las promesas emergentes de 2008. El 3 de marzo sacó su primer disco, Rockferry.