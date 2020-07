Gobernador de Coahuila sin COVID-19

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, informó el sábado mediante redes sociales que resultó negativo al COVID-19, esto luego de realizarse nuevos análisis clínicos como parte de sus protocolos sanitario y laboral.

Riquelme señaló que, como cada viernes, se le realizó una toma de muestra para análisis viral, siendo hasta el sábado por la mañana cuando se le entregaron los resultados oficiales, mismos que confirmaron que se encuentra libre del SARS-CoV-2.

"Me he realizado la prueba #COVID19 como cada semana y he salido negativo, seguiré trabajando siempre cumpliendo las medidas de prevención, que tengan buen fin de semana", indicó el gobernador en sus cuentas oficiales de redes, en las que además adjuntó la imagen del documento que avala los resultados de dicha prueba, misma que se realizó en laboratorios adjuntos a la Jurisdicción Sanitaria No. 8 del estado. Cabe señalar que otros gobernadores del país han dado positivo al virus.