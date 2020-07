Miguel Riquelme da negativo a COVID-19; comparte resultado de prueba

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, informó hoy sábado mediante redes sociales que resultó negativo al COVID-19, esto luego de realizarse nuevos análisis clínicos como parte de su protocolo sanitario y laboral regular.

Riquelme señaló que, como cada viernes, se le realizó una toma de muestra para análisis viral, siendo hasta este sábado por la mañana cuando se le entregaron los resultados oficiales, mismos que confirmaron que se encuentra libre del SARS-CoV-2.

"Me he realizado la prueba #COVID19 como cada semana y he salido negativo, seguiré trabajando siempre cumpliendo las medidas de prevención, que tengan buen fin de semana", indicó el gobernador en sus cuentas oficiales de redes, en las que además adjuntó la imagen del documento que avala los resultados de dicha prueba, misma que se realizó en laboratorios adjuntos a la Jurisdicción Sanitaria No. 8 del estado.

Apenas hace unos días el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, informó que había dado positivo al COVID-19 y que trabajaría ya desde su domicilio; el mandatario de Tamaulipas ha estado presente en las reuniones interestatales por el tema de la pandemia que realizan los mandatarios de Nuevo León (Jaime Rodríguez), Durango (José Rosas Aispuro), Jalisco (Enrique Alfaro), Colima (José Ignacio Peralta), Michoacán (Silvano Aureoles), Guanajuato (Diego Sinhue) y precisamente Miguel Riquelme, de Coahuila.

