¿Cómo comenzar tu ahorro desde casa para viajar?

Es cierto que aún nos encontramos en pandemia y la introducción de la nueva normalidad, que se realiza gradualmente, no permite el libre desplazamiento alrededor del mundo.

Aún así, viajar no requiere de tiempo e itinerarios, lo cierto es que para ello necesitarás un ahorro que te permita tener el viaje que deseas. Es por ello que te decimos cómo comenzar a planear ese viaje para cuando llegue el momento de poder salir.

Ten una meta en mente

Con esto nos referimos a la cifra que quieres alcanzar. Quizá anteriormente ya has fallado cuando se trata de ahorrar, eso se debe a que no tienes claro el monto, además, debe existir un apartado específico con base en tus ingresos y gastos.

La revisa El Consumir sugiere que pongas un límite de tiempo en el cual esto tiene que estar cubierto, servirá de incentivo y te ayudará a mantener tu mente.

Crea tu presupuesto

El programa Money Talks de la Universidad de California sugiere tener un presupuesto para ayudarte a administrar tus gastos. Separa los gastos que tengas mensual o quincenalmente (esto dependerá de tus hábitos e ingresos) y establece un presupuesto específico de qué cantidad de tu total irá destinado a tus ahorros de viaje.

Mantén un recordatorio cerca de ti

Una de las razones por las que esto se puede arruinar es por comenzar a gastar tus ahorros en otras cosas o simplemente ir dejando de lado su meta inicial. Banorte recomienda tener recordatorios visuales de lo que quieres alcanzar, puede ser cualquier cosa que te lo recuerde, como una lista de cosas por hacer en el viaje, fotos del lugar que deseas visitar o de los platillos que deseas probar.

Define un día sin gastos

Quizá esta parte pueda parecerte difícil, sin embargo, el único gasto que puedes llegar a tener diariamente es el gasto hormiga. Puedes escoger un día en el que no vayas a salir ni tengas que desplazarte, por ejemplo el domingo. No compres comida a domicilio, cocina tu, no compres capuccinos, hazlos tu mismo, y sobre todo no hagas compras en línea.

Elige un buen lugar para guardar tus ahorros

Generalmente las dos opciones es tenerlo en el banco o a la mano, sin embargo, si decides la segunda debes ser firme y no tomar nunca nada de ahí. Puedes separar lo que usarás en el día antes de llevarlo al ahorro, no es necesario acercarse diariamente.

Mantener la expectativa de cuánto tienes también resulta motivante, la incertidumbre incluso puede hacerte guardar más.