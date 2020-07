'Borrego' Nava muestra sus golpes tras accidente en moto

El conductor Juan Carlos “El Borrego” Nava recibe el apoyo de usuarios de redes tras sufrir un accidente motociclístico que lo dejó lastimado.

“Gracias a Dios estoy bien, gracias por sus muestras de cariño..fue un accidente en (moto) pero sigo de pie. Como dice la canción”, escribió el presentador en su cuenta de Twitter junto un par de fotos en las que se le puede observar con moretones en el rostro.

El accidente lo llevó a despedirse temporalmente del programa Generación X, el cual conduce junto a Sandra Quiroz, Edna Monroy, Viviana Martínez y Mariazel.

Se reportó que Nava recibió más que raspones, heridas e hinchazones en el accidente, sino que también podría tener costillas rotas.

Algunos usuarios de Twitter creen que las heridas del “Borrego” fueron propinados por alguien, así lo expresaron en una publicación que compartió el periodista “Pepillo” Origel desde su cuenta.

“Eso es un derechazo bien puesto, no tuvo un accidente”, MENTIRA, le aplicaron un FABIRUCHIS”. “Seguro le pegaron y no quiere decir”, “Que no se haga, alguien lo golpeó”, se lee entre los comentarios.

