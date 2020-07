Lucero saluda a fans en su debut en TikTok

Lucero es una de las últimas estrellas de la TV en unirse a la aplicación del momento TikTok, pues la actriz decidió abrir su cuenta, formando parte de los famosos que como Érika Buenfil cayó rendida ante la red social.

La ex "coach" de la Voz Kids debutó en la “app” con un video en el que aparece sosteniendo una conversación con su hija de 15 años, Lucerito Mujares.

En la grabación se le escucha decir a la menor a su mamá que abra su perfil, para que después de una breve charla la intérprete de Electricidad acepte.

"Si yo me abro una cuenta de TikTok, ¿qué voy a poner? ¿Me voy a aprender todos los bailes y así?". Para calmarla, su hija le responde que no. Ya más convencida, Lucero pregunta: "¿Tú me ayudas?", y luego de que su hija le da el sí, la cantante acepta con un "¡Va!".

Lucero compartió su primer video en la aplicación china con el cual le da la bienvenida a sus fans.

Si bien la cantante es primeriza en TikTok, ya ha subido en Instagram algunos clips en los que la actriz y cantante de 50 años se muestra como pocas veces en TV; con un “look” relajado y haciendo algunos videos donde hace chistes, por lo que seguramente se podría esperar ese tipo de contenido en su nueva red social.