Lupillo Rivera no aprueba el racismo ni la violencia

El cantante mexicano Lupillo Rivera considera que el racismo es lo peor que pueda existir en el mundo y aunque está de acuerdo en que se alce la voz para generar un cambio, no apoya que se realicen manifestaciones con violencia.

"Ningún tipo de racismo es bueno, no es bueno ser racista porque eres gay, por ser mujer, etcétera, la palabra racismo, es la peor palabra que pueda existir, hay gente que aguanta mucho, pero hasta que ya no aguantan salen y hacen su desorden, porque es un desorden salir e ir saqueando tiendas, rompiendo cosas, para mí no es correcto, pero en el pensamiento de ellos es correcto, a lo mejor porque piensan que haciendo ese tipo de cosas le estas dando duro a la economía de cualquier país y lo que más cuidan los países es la economía y ahí le están dando donde le duele más al país", dijo el cantante.

"Pero esta situación es bien complicada para opinar, porque no vas a ganar de ninguna manera, es una discusión que no ganas de ninguna manera, yo creo que el pueblo está cansado, la gente está cansada y tienen que expresar eso, expresar su desesperación, para que haya un cambio y esa es la manera más fácil de manifestarse y de llamar la atención, es una manera triste, pero a la vez está causando un cambio grande", ahondó en el tema el artista.

También Rivera recordó que en algún momento de su vida se sintió discriminado por las autoridades estadounidenses y espera que haya un cambio, en donde la policía no siga abusando del poder que le confieren.

"Hace años atrás cuando compré un carro andaba contento, como cualquier persona que compra un carro nuevo y salí a dar la vuelta y me cayó la policía de Beverly Hills porque no creían que era mi carro y yo ahí eso lo sentí como una discriminación, a veces son cosas que uno no lo debe de tomar a pecho, pero esta situación de la muerte de un hombre y que fue grabado en video, está cañón, está muy fuerte esta situación, yo digo que la policía no debe de tomar ventaja de su poder, porque si tiene poder, pero no hay que tomar ventaja de este poder, hay que hacer su trabajo como se debe", expresó.

En otro tema el intérprete mejor conocido como el El toro del corrido, compartió que él sí disfrutó de la cuarentena que se impuso en el mundo debido a la pandemia causada por COVID-19, porque le dio tiempo de disfrutar a su familia y de poder relajarse en su casa, en la cual casi no está por su apretada agenda de trabajo.

"Esta pandemia nos ha afectado a todos en una forma económica…pero en lo personal a mí me ha beneficiado mucho porque ahora sí que duermo en mi cama, siento mi almohada en mi cara, me la he pasado bien, a todo dar y he conocido más a mis hijos, a mis mascotas, mi rancho, porque el artista siempre anda viajando, andas de arriba para abajo y pasan cosas en la casa que ni cuenta te das y ahora he conocido todo como debe ser y ahora he buscado maneras de seguir en contacto con mi público, porque ese es mi trabajo", compartió.

Por el momento el cantante está promocionando su nuevo disco De regreso al ruedo el cual ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales y está siendo bien aceptado.