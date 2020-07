Rapero Vanilla Ice recibe críticas por concierto que daría

Vanilla Ice congeló indefinidamente sus planes para un concierto en Texas tras recibir fuertes críticas por un evento que iba a congregar a cientos de fans en uno de los estados más afectados de Estados Unidos por el coronavirus.

El rapero del éxito de los 90 Ice Ice Baby iba a presentarse a la orilla de un lago a las afueras de Austin ayer, pero el pasado jueves anunció que postergaba el espectáculo.

"Debido al incremento de casos de COVID-19 en Austin vamos a cambiar el concierto a una mejor fecha", tuiteó Vanilla Ice.

"Esperábamos tener mejores cifras del coronavirus para julio, pero desafortunadamente los números han subido bastante así que por la seguridad y salud de todos vamos a quedarnos en casa".

Barrett Brannam, propietario del local donde Vanilla Ice iba a presentarse, dijo que el rapero (cuyo verdadero nombre es Robert Van Winkle) había expresado inquietud por la salud de sus fans y de él mismo. Brannam dijo la actuación del sábado del grupo de R&B de los 90 Color Me Badd también se pospuso. Indicó que tanto Vanilla Ice como Color Me Badd se presentarían en una próxima fecha, pero que no sabía cuándo.

"Es difícil decir, podría ser más adelante este verano o hasta el próximo verano. No sabemos cuánto tiempo va a estar aquí este virus", dijo.

El gobernador de Texas Greg Abbott cerró la semana pasada bares y clubes en un esfuerzo por detener lo que definió como una "propagación masiva" del coronavirus. Pero el Emerald Point Bar & Grill continúa abierto y tiene música en vivo porque es un restaurante y las presentaciones se pueden hacer al aire libre.

El concierto de Vanilla Ice llamó mucho la atención (y generó muchas críticas) cuando el rapero publicó sobre él en sus redes sociales.