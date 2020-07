Sufre Centro Estatal de Cancerología en Durango escasez de medicinas oncológicas

El Centro Estatal de Cancerología (Cecan) sufre desabasto de medicamentos oncológicos, los cuales no han sido surtidos por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi); sin embargo, la escasez no se ha resentido tanto gracias a que el Patronato del Cecan ha comprado, por separado, las medicinas que se han dejado de surtir y la Secretaría de Salud de Durango (SSD) acaba de adquirir un pequeño lote de medicamento.

Irasema Kondo Padilla, presidenta del Patronato del Cecan, señaló que el medicamento oncológico que antes enviaba el Seguro Popular, hoy Insabi, no está llegando completo.

"Tenemos un desabasto, pero no es solo Durango, es nacional; no llegan todas las claves oncológicas porque la Secretaría de Salud rompió contrato con el laboratorio que las fabricaba y nunca previeron dónde adquirir ese medicamento y por eso no se ha surtido en todo el año", comentó Kondo Padilla.

La presidenta dijo que de todo el cuadro de medicamentos oncológicos que cubre el Insabi, son seis los que no han llegado.

Cuando se presentó el problema de la cancelación federal del contrato con el laboratorio que surtía el medicamento oncológico, el Patronato del Cecan se dio a la tarea de hacer algunas compras con los recursos que se tenían destinados para la infraestructura del centro.

"Rastreamos el medicamento y logramos adquirir, de las seis claves que no se han surtido por parte del Insabi, solo tres de ellas y compramos lo que nos alcanzó", dijo Kondo.

Sin embargo, se adquirieron pocas piezas, las cuales han permitido a los pacientes del Cecan continuar con sus quimioterapias en este porimer semestre del año.

La titular del patronato aseguró que a pesar del desabasto, las quimioterapias no se han suspendido, pero sí se han retrasado, es decir, si estaban programadas para un mes, ahora es para mes y medio y de esa manera se ha logrado usar el poco medicamento oncológico para que no escasee.

"No hemos podido tener el cuadro oncológico de medicamentos al 100 por ciento en todo el año; no tenemos un abasto generalizado, más bien tenemos un desabasto que se ha cubierto con pocas medicinas que hemos logrado adquirir y que estamos alargando su aplicación para poder abarcar a todos", dijo.

Lamentablemente, señaló Kondo, ese medicamento que se adquirió por fuera se terminó a mediados de junio y la Secretaría de Salud del Estado sabía de ello, por lo que en algunas claves el IMSS apoyó a los pacientes.

Entre las claves oncológicas que se ha tenido desabasto están Etoposido y la Ciclofosfamida.

Afortunadamente, comentó la presidenta del patronato del Cecan, la Secretaría de Salud de Durango les consiguió algunas de las claves que se han terminado, pero son pocas medicinas porque no hay en el mercado, por lo que se garantiza que al menos julio y posiblemente agosto se continuarán con los tratamientos oncológicos en el Cecan.

Sin embargo, si no se consigue la totalidad de claves para las siguientes semanas, se podría llegar a un problema serio de escases de medicamentos oncológicos para el mes de septiembre.