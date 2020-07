Concreta Televisa la venta de Radiópolis

Corporativo Coral de Grupo Alemán concretó la compra de 50 por ciento de Radiópolis, negocio que pertenece a Televisa, por poco más de mil 300 millones de pesos.

"Grupo Televisa anunció que concluyó la venta de su posición accionaria correspondiente a 50 por ciento de Sistema Radiópolis, la cual opera 17 estaciones de radio en México", informó la televisora en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Televisa detalló que el precio total de la operación fue por mil 248 millones de pesos y esta misma semana recibió el pago de un dividendo por 285.6 millones.

"La venta de la participación accionaria de Televisa en Radiópolis es parte de los planes para deshacerse de ciertas operaciones no estratégicas a efectos de concentrar sus recursos en sus activos de contenido y distribución", detalló la empresa que copresiden Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez.

El otro 50 por ciento de Radiópolis pertenece a Grupo Prisa.

Radiópolis cuenta con tres por ciento de las estaciones de radio en el país, indican datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

El 17 julio del año pasado, Televisa dio a conocer que Corporativo Coral había acordado la adquisición de la parte accionaria de Televisa en Radiópolis que consta de 17 estaciones de radio.

Desde entonces, el acuerdo era que la empresa de Miguel Alemán pagara una contraprestación de mil 248 millones de pesos y, al cierre, la televisora obtendría un dividendo de 200 millones.

En agosto de 2019, el IFT aprobó la compra de la mitad de Sistema Radiópolis de Televisa a Corporativo Coral.

De la transacción, el IFT aseguró que no afecta la competencia, porque Coral y Grupo Alemán no participan en los mercados de radio comercial en México, y significa la salida de Televisa de la provisión de servicios en ese mercado.

Sin embargo, Televisa inició un litigio contra la familia Alemán, pues en su momento dijo, era su última opción tras de que Corporativo Coral no concretara en tiempo y forma el pago acordado.

El proceso legal iniciado por la televisora se debió a que la empresa de la familia Alemán no realizó un pago inicial de 624 millones de pesos por la operación.

Posteriormente, Corporativo Coral y Miguel Alemán suscribieron un segundo pagaré ratificado ante Notario Público, ante quien reconocieron que el mismo no se encuentra relacionado con el pago de la operación, y el cual fue ofrecido como una pena convencional moratoria en caso de no efectuar el pago inicial pactado al 20 de septiembre del año pasado; sin embargo, no se cumplió con este compromiso.