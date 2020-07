Cierre del rastro en Gómez Palaciopodría ser definitivo

Jesús Rentería Maldonado, titular de la Coprised, mencionó que el Rastro Municipal podría ser clausurado si prevalece el incumplimiento con la normativa del manejo de desechos y el área de sacrificios.

Será el próximo lunes cuando se realice la visita de verificación por parte de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised) en La Laguna. Hasta el pasado miércoles, aseguró, no había todavía avances considerables.

No obstante, autoridades de la Dirección de Salud Municipal aseguraron que el problema con el Rastro Municipal fue heredado a la actual administración y confirmaron que es verdad que se encuentra en muy malas condiciones, pero cuestionan el motivo por el cual hasta ahora se está exigiendo al Ayuntamiento el cumplimiento de todas las medidas con las que debió cumplir desde hace años.

Al respecto del trabajo que se está haciendo, la Coprised dijo que no se ven avances: "El pasado miércoles acudió una persona de aquí de la Coprised, pero si no se han subsanado las observaciones para el lunes, va a seguir la suspensión. Me dicen que van muy atrasados y que casi ni la mano le han puesto. El próximo lunes se llevará el acta con el fundamento legal...Tendríamos que clausurarlo de manera definitiva si no cumple", dijo.

Explicó que todo depende de los avances que se lleven en el Rastro Municipal en cuanto a las medidas sanitarias pues el día que acudieron las condiciones de higiene eran muy malas pues incluso había excremento de ratón.

"El sistema de drenaje de algunas instalaciones estaban ya muy llenas de hongos, había láminas oxidadas y desprendida; en el sistema sanitario había excremento de ratón. El destino final de los residuos no es el adecuado porque en un tiempo lo estuvieron incluso echando eso a un terreno ahí vecino", dijo Rentería Maldonado, quien no obstante confirmó que esta situación no es algo nuevo sino que es un problema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo.

Adicionalmente, se tienen confirmados desde la semana pasada al menos ocho casos de COVID-19 en el Rastro, que son trabajadores de este lugar. Ayer ni las autoridades estatales ni las municipales pudieron confirmar con exactitud si hay más contagios.