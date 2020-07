Danna Paola invita a féminas a empoderarse

Danna Paola se une a una causa para impulsar a mujeres de comunidades marginadas que son dueñas de micro negocios y que debido a la cuarentena, han dejado de percibir sus ingresos habituales y les dedica un concierto acústico con el propósito de recaudar fondos.

"En México las mujeres son poderosas, son súper héroes, en México y todo el mundo por supuesto, pero yo me siento como mexicana que somos invencibles y que estoy segura de que esta pandemia no nos tira…", dijo la cantante durante su presentación.

La intérprete de éxitos como Mala fama también mandó un mensaje de empoderamiento femenino, en el cual pide a las mujeres que nunca permitan que las callen porque el "calladita te ves más bonita", quedó en el pasado.

"Quiero alentarlas a que no se den por vencidas, cuando te dicen que no ir por un sí, que a mí se me dijo muchas veces que mejor me quedara callada y que hiciera lo que tenía que hacer, luché contra eso para poder desafiar todo lo que quería hacer y créeme que todas esas mujeres que se han superado es porque creen en ellas mismas, así que hay que ser fuertes, el mundo nos necesita y hay que estar más fuertes que nunca", expresó.

La transmisión comenzó alrededor de las 19:00 horas con el tema Oye Pablo, una versión acústica que fue muy aplaudida por sus fanáticos que siguieron su show sin perderse ningún detalle.

La intérprete aprovechó la ocasión, para explicar que durante la cuarentena concientizó sobre la oportunidad de ayudar a quien más lo necesita, una acción que siempre tratará de realizar, es por eso que compuso su canción "Contigo", la cual también interpretó.

"Quise hacer una canción que te parara a bailar en la sala de tu casa y que además tuviera un movimiento, que es el poder sanitizar lugares vulnerables en la Ciudad de México. E hicimos una recaudación de fondos, con los streamings de la canción se lograron muchas cosas, muchos se unieron a esta causa y logramos sanitizar muchos lugares", informó.

Danna Paola con un pequeño concierto, en donde interpretó pocas canciones, hizo muy felices a sus miles de seguidores que se conectaron para escuchar Sodio, Sola y Mala fama, con la cual se despidió.

Danna Paola fue juez de La Academia de TV Azteca y se espera que en la próxima edición del programa de talentos de TV Azteca repita el papel.