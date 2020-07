Jurgen Damm considera que la MLS ya está a la par de la Liga MX

El último fichaje del Atlanta United, el delantero mexicano Jurgen Damm, hizo sus primeras declaraciones con su nuevo equipo y dijo que la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos ya está al mismo nivel que la Liga MX.

"Creo que la MLS es una liga muy importante, que está a la par con la Liga MX", destacó Damm. "Se puede ver en los jugadores que han venido aquí como (Rodolfo) Pizarro, (Alan) Pulido y 'Chicharito' (Javier Hernández)".

Damm firmó oficialmente con el Atlanta United esta semana en una transferencia gratuita después de que expiró su contrato con los Tigres UANL de la Liga MX, de donde le tocó salir por la puerta de atrás sin haber cumplido ninguna de las expectativas que el equipo regiomontano tenía con él cuando lo ficharon en el 2015.

Se mudó a Tigres por una tarifa de transferencia de casi 10 millones de dólares en el 2015, pero no estuvo a la altura del dinero que costó.

El jugador de 27 años nunca pudo encajar ni tener consistencia en el ataque de los Tigres, como lo demuestra que en 172 apariciones con el equipo regiomontano aportó apenas 13 goles y 23 asistencias.

Solo 57 de sus 107 apariciones en la liga fueron de titular y no había anotado en la Liga MX desde el 15 de abril del 2018.

Sin futuro con los Tigres, Damm, se unió a la nueva tendencia de los jugadores mexicanos que quieren llegar a la MLS y tras conocer el interés que tenía el excampeón de la MLS Cup, tuvo claro que su meta era el equipo de Atlanta.

"Cuando mi agente me dijo que el equipo interesado era Atlanta, dije que sí", declaró Damm este viernes a periodistas en una videoconferencia. "Conozco muy bien al equipo. Los vi jugar contra el Club América".

Además Damm considera que va a llegar a una sede que cuenta con todos los elementos para sentirse a gusto.

"Sé que la ciudad es muy bonita. El equipo, el estadio, los aficionados, sé que todo está muy bien. Estoy muy feliz de unirme a un gran club como Atlanta, creo que es uno de los mejores clubes de la MLS. Tiene una gran lista, una importante base de aficionados y un gran estadio", expresó el internacional mexicano.

"Atlanta es un equipo al que le gusta jugar un estilo directo", explicó Damm.

"Usan dos extremos y yo puedo jugar en cualquiera, así que el estilo me conviene. Hay muchos jugadores talentosos, he visto algunos partidos. Estaba hablando con el entrenador del equipo, Frank de Boer, él me dijo que podíamos tocar diferentes formaciones. Puedo adaptarme, trabajaré duro para ganarme un puesto en el equipo", dijo.

De momento, Damm tendrá que entrenar en solitario y esperar la oportunidad de jugar regularmente, dado que ahora no es elegible para el Torneo de Regreso de la MLS, por lo que ni siquiera puede entrenar con su nuevo equipo hasta que la competición haya concluido en la 'burbuja' de Orlando.

Damm también será el primer internacional de México en jugar con el Atlanta United.