¿Cómo evitar el acné por el uso del cubrebocas?

El cubrebocas llegó como un indispensable que se quedará con nosotros por bastante tiempo, sin embargo, su sorpresiva entrada también trajo consecuencias sobre la piel.

Uno de estos estragos es la dermatitis, provocada por el roce constante entre el cubrebocas y la piel durante mucho tiempo (entre otras razones). Las personas que tienen antecedentes de piel sensible, acné, rosácea y dermatitis seborreica pueden verse afectadas produciendo sudoración en la zona, que trae consigo otras consecuencias.

Como explica la dermatóloga Ana Valencia a la revista Vogue, la importancia de un buen diagnóstico, ya que existen diversos tipos de piel y dermatitis, por lo que no todo el peso recae en el cubrebocas, pero si funciona como intensificador. Entre sus recomendaciones se encuentran las siguientes:

Antes de usar el cubrebocas

-Es importante mantener la cara hidratada día y noche, ya que tu piel se volverá más elástica y fuerte contra estas agresiones. Ana Valencia insiste en una rutina para ello, los principales componentes de la hidratación en la vitamina C y el ácido hialurónico.

-Evita los productos que causen rozaduras, ya que estas al entrar en contacto con el cubrebocas pueden provocar el acné o hasta quemaduras. La vaselina sin perfume puede ser una opción ideal si pasarás mucho tiempo con el cubrebocas. Puedes colocar en las zonas más afectadas como lo es el tabique de la nariz. También a los sticks anti rozaduras que ayudará a la mascarilla a deslizarse sin quemar.

-Evita usar maquillaje por muchas horas. Recomienda evitar el uso de bases y correctores, ya que estará obstruyendo los poros y provocará acné, ya que el mismo tiempo se evitará la libre transpiración debido al cubrebocas. Además, la mascarilla puede arrastrar sobras de maquillaje provocando la oclusión de glándulas sebáceas, que empeorarán la situación.

Después de utilizar el cubrebocas

-Lava tu cara con un limpiador suave. Busca uno con un pH equilibrado que elimine los residuos de la grasa y la suciedad. A la hora de elegir un limpiador debe cumplir con tres características: que no tenga fragancia, que no irrite la piel, que no sea comedogénico (no debe obstruir los poros)

-Usa agua micelar para o gel limpiador para equilibrar tu piel y no dejar irritaciones o inflamaciones.

-Utiliza apósitos hidrocoloides en áreas como la nariz y los pómulos, que reciben un gran impacto. Para los enrojecimientos que puedan quedar recomiendan utilizar gel de árnica, que ha probado tener grandes resultados en la quemazón cutánea.

Si presentas una cantidad moderada de acné, lo más recomendable es acudir directamente con tu dermatólogo para con el fin de conseguir una rutina personalizada.