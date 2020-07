CDMX no pasa a semáforo verde: Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, rechazó que la Ciudad de México pase a semáforo verde en los próximos días, en el marco de la epidemia por coronavirus o COVID-19.

Ante algunas versiones que lo aseguraban, Sheinbaum dijo que "hoy a las 11:30 am como todos los días, estaremos informando de la situación de la Ciudad con respecto al COVID-19".

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, reconoció que la cifra de personas fallecidas por COVID-19 podría ser tres veces mayor de la que se presenta cada día en las conferencias nocturnas.

"La cantidad de personas fallecidas por COVID podría ser mayor, se habla de tres veces más de las que presentamos aquí cada noche, pero se ha dicho varias veces. Podríamos hacer un video como el de la epidemia larga que se llame 'Tres veces más'", dijo el funcionario.

Explicó que muchos pacientes de COVID no fueron diagnosticados y murieron en su casa o incluso en el transporte público, por lo que el sector Salud inició un proceso para identificar el número de muertes a partir de medios indirectos.

"Será mediante actas de defunción, que no es lo mismo que un certificado, y todas las personas que tienen causa de muerte que sugiere que pueda ser COVID, probable COVID, COVIDa secas, neumonía o neumonía atípica, todos esos nos permiten hacer una evaluación, y los que resulten compatibles con muerte por COVID entrarán a la estadística, y en cuanto tengamos los resultados aquí mismo los vamos a presentar", indicó.

Enfatizó que no se trata de ocultar información, sino que por ahora no es posible tener cifras específicas de la epidemia en México.

"Hemos ocupado el término inconmensurable, que significa que algo no se puede medir, y no porque no se quiera, no, sino porque no es útil identificar cada uno de los casos. Llegará el momento en que a través de otros métodos, de pruebas serológicas, por ejemplo, sabremos el tamaño de la epidemia en México y todo el mundo", aseveró.

Al borde de los 30 mil muertes por COVID-19

Después de que José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, informó que México registró 238 mil 511 casos positivos a COVID-19, 6 mil 741 más que el día previo, así como 29 mil 189 defunciones, un incremento de 679 con respecto al pasado miércoles, el subsecretario de Salud destacó que en otros países se estima que la epidemia es mayor; "Como en Estados Unidos: se prevé que sea 10 veces más grave".

López-Gatell Ramírez resaltó que no es viable hacer comparaciones en términos de mortalidad y ocurrencia de casos entre países, puesto que cada nación tiene diferentes factores.

"Contar casos y comparar países con poblaciones diferentes es un error metodológico, porque donde hay más población existe la posibilidad de un mayor número de eventos", aseveró el subsecretario.