Sonora Everest dará concierto en línea con invitado especial

La Sonora Everest tiene mucho que agradecerle a la vida ya que a 25 años de su creación siguen contando con la aceptación del público y colocando temas en la radio o plataformas.

La contingencia sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19 frenó las actividades de la agrupación lagunera, sin embargo, su música perdura y este sábado se apoderará de las redes sociales.

Continuando con los conciertos en vivo que en fechas recientes han dado Los Chicos de Barrio, Tropicalísimo Apache y Primeritos de Colombia, la Sonora Everest no podía quedarse atrás y sus integrantes ofrecerán uno este 4 de julio a las 8:00 de la noche.

"Vamos a transmitir este concierto en varias páginas como Sonora Everest Fans, Rincón Lagunero y vamos a transmitirlo también hasta Argentina. Vamos a celebrar 25 años de trayectoria de permanencia en La Laguna, México y otras naciones", dijo en entrevista Iván Hernández, vocalista de la Everest.

El cantante manifestó que tal y como ocurrió con Chicos de Barrio y Primeritos de Colombia en sus espectáculos virtuales, la sonora de igual manera tendrá un invitado especial.

"Justamente nos va a acompañar Dimas, igual y muchos no saben, pero él fue uno de los iniciadores de este proyecto cuando se llamaba Grupo Everest en 1990. Será un show muy especial que definitivamente no se pueden perder", manifestó.

Iván comentó a El Siglo de Torreón que durante ese tiempo afortunadamente han tenido más aciertos que tropiezos ya que han sabido llevar bien su carrera y esperan continuar trabajando de la misma manera.

"La Everest comenzó como tal, ya como sonora, en 1995 con la disquera Luna Musical, que era un filial de Sony Music. Nuestro primer disco se llamó El ratón vaquero y desde ahí comenzó a irnos muy bien en muchos lados, tan es así que en una ocasión nos presentamos en Buenos Aires, Argentina ante 15 mil personas, eso es algo que nunca olvidaremos.

"En cuanto a situaciones negativas considero que una fue cuando tiempo después firmamos con una disquera que lejos de ayudarnos nos trajo complicaciones y la otra pues es la situación actual que estamos viviendo por el coronavirus".

Hernández manifestó que la Sonora Everest cuenta con 16 producciones discográficas que han generado canciones que se han quedado en el gusto del público y que continúan vigentes.

"Hay muchas melodías que la gente ubica de nosotros como Mi razón de ser, Mi regreso, Fue ella o fui yo, Hoja en blanco, Cuando acaba el placer, Mi historia entre tus dedos. Actualmente estamos promoviendo La mejor versión de mi".

Al igual que a muchos músicos de La Laguna, de México y en general del mundo; la pandemia los obligó a permanecer en sus casas. Quienes viven al día la han sufrido bastante. En cuanto a la Everest su agenda se quedó en blanco.

"El 2020 pintaba como un año muy productivo para nosotros. Desde febrero ya teníamos ocupados todos los fines de semana, no había ni uno que tuviéramos disponible. A mediados de marzo nos quedamos sin trabajo.

"Los contagios comenzaron a aumentar. Tenemos 100 días en los que no hemos trabajado. Esto nos ha afectado de manera brutal no solo a los músicos sino también a los payasitos, a los dueños de quintas o salones, Djs. No nos ha quedado de otra más que esperar".

Iván Hernández lamentó que el gobierno municipal sigue sin dar luz verde a reactivar las actividades o empresas relacionadas con el entretenimiento. Dijo que ya enviaron una propuesta a las autoridades, la cual esperan sea aceptada.

"Formo parte de la mesa directiva de un movimiento llamado Por una Laguna sana y alegre en la que estamos músicos, payasitos, dueños de canchas de futbol o quintas. Hemos hecho propuestas para reactivar nuestros trabajos, pero hasta ahora no nos dan respuesta".

"En el caso de los grupos hemos propuesto que al tocar tengamos distancia, usar gel antibacterial, no estar cerca de la gente ni tomarnos fotos con el público y desinfectar de manera continua los instrumentos", puntualizó.